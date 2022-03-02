Ukrayna'da nükleer santrale girişi engellemek için halk barikat kurdu

Ukrayna Ulusal Muhafızları yetkilileri, Zaporizhzhya Nükleer Santrali’nin bulunduğu Enerhodar kentinde bugün kurulan barikatlara toplanan Ukraynalıların görüntülerini paylaştı.

Ulusal Muhafızlar tarafından yapılan açıklamada Ukrayna halkının dün kurulan barikatlara toplanarak Zaporizhzhya Nükleer Santrali’ne girişi engellemeye çalıştığı ifade edildi. Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında, Kakhovka Rezervuarı yakınında bulunan Enerhodar kentinin nüfusu 52 bin civarında olduğu belirtildi.

Ukraynalı yetkililer dün Uluslararası Atom Enerji Ajansı’na (IAEA) bilgi vererek ülkenin tüm nükleer santrallerinin ulusal operatörün kontrolü altında olduğunu belirtti. IAEA’nın dünkü açıklamasında “IAEA'ya yapılan en son düzenli bilgi güncellenmesinde, Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme Müfettişliği (SNRIU), santrallerle düzenli olarak iletişim kurduğunu, güvenli ve emniyetli bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Fiziksel koruma sistemlerinin normal düzende olduğu ve sahalardaki radyasyon seviyelerinin de normal olduğu belirtildi” denildi.

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ

Ukrayna’nın nükleer santrallerinin yönetimini yapan devlet kurumu Energoatom kente girişte bugün halk tarafından kurulan barikatlardan görüntü paylaşarak Rus güçlerinin Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan kente girilmemesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.