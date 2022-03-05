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Ukrayna'da ölen sivil sayısı açıklandı. Rakamlar korkunç!

Ukrayna'da ölen sivil sayısı açıklandı. Rakamlar korkunç!
05 Mart 2022 Cumartesi 09:17

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırı 10. gününder sürerken, Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana ölen ve yaralanan sivillerin sayısının 1000'i geçtiğini açıkladı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Ukrayna'da Rus işgalinde şimdiye kadar 331 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.

24 Şubat-3 Mart'ta ölen ve yaralan sivillerin sayısının 1006'ya yükseldiğini belirten Dujarric, 1,2 milyondan fazla kişinin ise ülkeden ayrıldığını ifade etti.

Ancak Ukraynalı yetkililer, ölü sayısının 2 binden fazla olduğunu belirtiyor.

Rusya ve Ukrayna arasında siviller için güvenli koridor sağlanması yönündeki anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Dujarric, Ukrayna'nın birçok şehrinde günlerdir devam eden bombardıman nedeniyle alt yapının ciddi zarar gördüğünü ifade etti.

Dujarric, ATM'lerde para kalmadığını ve ülkede para transferlerinde kesintiler yaşandığını kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #rusya #ukrayna #ölüm #sivil ölüm #savaş
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