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Ukrayna'dan inanılmaz işkence görüntüleri!

21 Mart 2022 Pazartesi 12:44

Rusya'nın saldırısı altında olan Ukrayna'dan korkunç görüntüler gelmeye başladı. İddiaya göre Ukraynalı güçler, bir direğe veya ağaca bağladıkları kişilere işkence ediyor. İşkencelerin nedeni ise yağmacılık olarak açıklanıyor

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal operasyonunda 26’ıncı güne girilirken, Ukraynalı güçlerin uyguladığı ve sosyal medyaya düşen işkence görüntüleri, kamuoyunda infial yarattı.

Twitter’da paylaşılan farklı videolara göre, Ukraynalı güçler bazı kadın ve erkekleri direklere ya da ağaçlara streç filmlerle bağlayarak işkence uyguluyor.

Görüntülerde, dondurucu soğuğa karşın belden aşağısı soyulan insanların çıplak vücutlarına defalarca kırbaçla vuruluyor.

Bazı kişilere ise şiddet, yere yatırılarak uygulanıyor. Şiddetin yalnızca kırbaçla değil, yüze ve vücudun farklı yerlerine darbe vurularak da gerçekleştirildiği görülüyor.

Bu videoların, Ukraynalı güçlerin Telegram hesaplarından alındığı belirtiliyor. İşkencelerin Ukraynalı neo-Nazi taburları tarafından yapıldığı da dile getirilenler arasında.

Ukrayna hükümetine yakın kaynaklar ise işkence uygulanan kişilerin ‘yağmacı oldukları için cezalandırıldığını’ öne sürüyor. Bir diğer iddiaya göre, kırbaçla işkence, Rus yanlılarını ‘cezalandırmak’ için yapılıyor.

Etiketler; #rusya #ukrayna #işkence #yağmacı
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