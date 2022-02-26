Ukrayna ölü sayısını açıkladı! Rakamlar korkunç!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 3. gününde de şiddetli saldırılarla devam ediyor. Ülkenin dört bir yanında direniş sürerken Ukrayna Sağlık Bakanlığı acı bilançoyu açıkladı. Saldırılarda 3'ü çocuk 198 kişi öldürüldü, 1115 kişi ise yaralandı.



Rusya'nın Ukrayna harekatı üçüncü gününde devam ederken, başkent Kiev'de gece boyunca patlama sesleri yükseldi. Sivillerin olduğu binalar füzelerle vuruldu, kent genelinde zaman zaman sirenler çaldı. Vatandaşların bir kısmı metro istasyonlarına sığınırken bir kısmı ise sokağa inip Ukrayna ordusuyla birlikte Ruslara karşı mücadele etti.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Rusya'nın saldırılarında 3'ü çocuk 198 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaralanan kişi sayısı ise 33'ü çocuk 1115 kişi olarak aktarıldı.

"KİEV EN ZOR GECESİNİ YAŞADI"

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, son yaptığı açıklamada gecenin zor geçeceğini ve Kiev'in kaybedilmemesi gerektiğini söyledi. Zelenski, Kiev başta olmak üzere pek çok şehrin saldırı altında olduğunu kaydedip Rusya'nın tüm gücüyle Ukrayna'nın mukavemetini kırmaya çalışacağını ifade etti. Kendilerini neyin beklediğini bildiklerini söyleyen Zelenski, "Bu gece dayanmalıyız. Ukrayna'nın kaderi tam şu anda belirleniyor. Silahlarımızı bırakmıyoruz, buradayız." diye konuştu.

Kreşlerin, yetimhanenin ve sivil altyapının vurulmasının izah edilemez olduğunu vurgulayan Zelenski, "Kreşteki Ukraynalı çocuklara karşı bu savaş nedir? Onlar kim? Onlar da mı Neonaziler?" diye sordu.

APARTMANA FÜZE İSABET ETTİ

Ukrayna acil durum ekipleri, başkent Kiev ve çatışmaların yoğun yaşandığı kuzey ve kuzey doğu kentlerindeki yıkım görüntülerini paylaştı. Kiev’de çok katlı bir apartmana füze isabet etti. Yetkililer, ölü veya yaralılar hakkında henüz bilgi vermedi.

Kiev’deki bu sabah gerçekleşen füze saldırısında isabet alan apartmanın, iki okulun ortasında bulunduğu ifade edildi.