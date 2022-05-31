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Ukrayna savaşın başından bu yana öldürülen Rus asker sayısını açıkladı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun son 24 saatte 150 asker, savaşın başlamasından bu yana ise 30 bin 500 askerini kaybettiğini bildirdi

Ukrayna savaşın başından bu yana öldürülen Rus asker sayısını açıkladı
31 Mayıs 2022 Salı 11:39

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun 24 Şubat-31 Mayıs döneminde verdiği kayıplarına ilişkin bilgiler yer aldı.

Açıklamada, Rus ordusunun son 24 saatte 150 asker, 8 insansız hava aracı, 1 uçak, 9 tank, 6 top ve 20 zırhlı aracını kaybettiği, Ruslara ait 2 seyir füzesinin de imha edildiği belirtildi.

Savaşın başlamasından beri ise Rus ordusunun toplam 30 bin 500 askerini kaybettiği, Ruslara ait 208 uçak, 174 helikopter, 1358 tank, 3 bin 302 zırhlı araç, 649 top, 207 roketatar ve 93 hava savunma sisteminin imha edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, Rus güçlerine ait 2 bin 275 araç, 13 gemi ve hafif sürat teknesi ile 515 insansız hava aracının da yitirildiği ifade edildi. Ayrıca Rusların fırlattığı 120 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Rus birliklerinin ülkenin Slobojanskiy yönünde saldırı düzenlemek için hazırlıklarını sürdürdüğü aktarılarak, Slavyansk, Severodonetsk, Liman ve Bahmutska yönünde de sivil binaları hedef alan saldırılar düzenlediği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

Etiketler; #ukrayna #rus asker #savaş #rusya
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