Yemeği beğenmedi düğünü iptal etti. Bir gün sonra da...

Hindistan’ın Odisha eyaletinde bir damat, düğün günü gelinin ailesi körili koyun eti ikram etmediği için evlenmekten vazgeçti. Aynı gün başka biriyle evlendi!

Bandhagaon adlı köyde yaşayan müstakbel eşiyle evlenmek için oraya giden Ramakant Patra (27), uzun sürmesiyle ünlü Hint düğünlerinin bir parçası baraat töreninde sofrada çok sevdiği körili eti görmeyince çok sinirlendi. Patra, etraftakilere sordu ve menüde körili koyun etinin olmadığını, gelinin ailesinin bu yemek için hazırlık yapmadığını öğrendi.

İki aile arasında kavga çıktı ve tansiyon damadın düğünü iptal ettirmesine neden olacak kadar yükseldi. Davetlilerin bir kısmı ve gelinin bazı akrabaları Patra’yı ve ailesini sakinleştirmek istedi ancak o, “Bu yemeği bile hazırlamayanlarla yola devam edemem, bu iş bitmiştir” diyerek gelin adayından ayrıldığını söyledi. Ve, kutlamanın yapıldığı ‘kız tarafının evini’ terk etti.

Patra, adı açıklanmayan genç kadınla evlenmekten vazgeçti ancak evlenme planından vazgeçmedi. Düğünü terk ettikten sonra bir akrabasının evine giden ve günü orada geçiren Patra, ertesi gün başka biriyle evlendi. Phulajhara köyünden biriyle tanıştırılan ve onunla evlenen Patra, düğün sonasında da eşini alıp yaşadığı kasabaya, Keonjhar’a döndü.