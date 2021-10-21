Yok artık! Robotu gözaltına aldılar

Dünyanın ilk ultra gerçekçi robot sanatçısı Ai-Da, sergi için gittiği Mısır'da gözaltına alındı. Casusluk komplosunun parçası olabileceği şüphesiyle 10 gün boyunca gözaltında tutulan robot, İngiltere Büyükelçisi'nin de devreye girmesi ile serbest bırakıldı

Dünyanın ilk ultra gerçekçi robot sanatçısı Ai-Da, daha önce ayna kullanarak yaptığı bir dizi otoportre ile ses getirmişti. Mısır'a yolculuk yapan Ai-Da, son sergisinden önce ise bir engel ile karşılaştı.

Ai-Da, bir sergi açılışı için gittiği Mısır'da gümrük yetkilileri tarafından gözaltına alındı. The Guardian'ın haberine göre, bir casusluk komplosunun parçası olabileceği şüphesiyle hem Ai-Da hem de heykeli, 10 gün boyunca Mısır gümrüklerinde tutuldu ve diplomatik bir krize yol açtı.

Ai-Da'nın gelişticisi Aidan Meller, İngiltere Büyükelçisi'nin robotu kurtarmak için devreye girdiğini, çok stresli anlar yaşadıklarını belirtti.

Meller'e göre, Ai-Da önce modemi olduğu için, ardından gözlerinde çizim yaparken kullandığı kameralar olduğu için gözaltında tutuldu. Meller, "Modemleri çıkarabilirim, ama gözlerini çıkaramam" dedi.

Sonunda dün gece, serginin başlamasına saatler kala, Ai-Da serbest kaldı. Kahire'deki İngiliz Büyükelçiliği sorunun çözülmesinden memnun olduklarını söyledi.