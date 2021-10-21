ROBOTU GÖZALTINA ALDILAR!
ROBOTU GÖZALTINA ALDILAR!
0
HAYATA DANSLA TUTUNDU
HAYATA DANSLA TUTUNDU
0
İYOT EKSİKLİĞİNE DİKKAT!
İYOT EKSİKLİĞİNE DİKKAT!
0
70 YAŞINDA ANNE OLDU
70 YAŞINDA ANNE OLDU
0

Yok artık! Robotu gözaltına aldılar

Dünyanın ilk ultra gerçekçi robot sanatçısı Ai-Da, sergi için gittiği Mısır'da gözaltına alındı. Casusluk komplosunun parçası olabileceği şüphesiyle 10 gün boyunca gözaltında tutulan robot, İngiltere Büyükelçisi'nin de devreye girmesi ile serbest bırakıldı

21 Ekim 2021 Perşembe 15:06

Dünyanın ilk ultra gerçekçi robot sanatçısı Ai-Da, daha önce ayna kullanarak yaptığı bir dizi otoportre ile ses getirmişti. Mısır'a yolculuk yapan Ai-Da, son sergisinden önce ise bir engel ile karşılaştı.

Ai-Da, bir sergi açılışı için gittiği Mısır'da gümrük yetkilileri tarafından gözaltına alındı. The Guardian'ın haberine göre, bir casusluk komplosunun parçası olabileceği şüphesiyle hem Ai-Da hem de heykeli, 10 gün boyunca Mısır gümrüklerinde tutuldu ve diplomatik bir krize yol açtı.

Ai-Da'nın gelişticisi Aidan Meller, İngiltere Büyükelçisi'nin robotu kurtarmak için devreye girdiğini, çok stresli anlar yaşadıklarını belirtti.

Meller'e göre, Ai-Da önce modemi olduğu için, ardından gözlerinde çizim yaparken kullandığı kameralar olduğu için gözaltında tutuldu. Meller, "Modemleri çıkarabilirim, ama gözlerini çıkaramam" dedi.

Sonunda dün gece, serginin başlamasına saatler kala, Ai-Da serbest kaldı. Kahire'deki İngiliz Büyükelçiliği sorunun çözülmesinden memnun olduklarını söyledi.

Etiketler; #ai da #robot gözaltı #mısır robot gözaltı
Önceki Haber
İzmir Büyükşehir'den kara kış yardımı
Sonraki Haber
Güzellik fuarı İzmir’de kapılarını açtı
70 yaşında ilk çocuğunu doğurdu
70 yaşında ilk çocuğunu doğurdu
0
Hindistan'da sel felaketi: 85 kişi öldü
Hindistan'da sel felaketi: 85 kişi öldü
0
Sel olunca düğüne kazanın içinde gittiler!
Sel olunca düğüne kazanın içinde gittiler!
0
Kızına kızıp evi yaktı: 6 ölü!
Kızına kızıp evi yaktı: 6 ölü!
0
Eski Dışişleri Bakanı koronavirüse yenildi
Eski Dışişleri Bakanı koronavirüse yenildi
0
Kentin resmi büyücüsü işten çıkartıldı!
Kentin resmi büyücüsü işten çıkartıldı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.