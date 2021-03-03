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Yunanistan'da büyük deprem

Komşu Yunanistan 6.3 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Deprem, yerin iki kilometre derinliğinde meydana geldi

03 Mart 2021 Çarşamba 13:42

Yunanistan'ın Larisa bölgesinde saat 13.16 sularında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Yunanistan'ın Larisa bölgesinde saat 13.16 sularında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin meydana geldiği Larisa kenti, ülkenin en kalabalık kenti arasında yer alıyor. Depremin, Selanik, Katerini, Kardiça, Trikala, Volos, Lamia ve başkent Atina’da da hissedildiği belirtildi. Sarsıntının ardından Larisa bölgesindeki halk panik halde sokağa döküldü. Depremde can kaybı ve yaralının olmadığına ilişkin henüz net bir açıklamada bulunulmadı.


ARÇI SARTISINTILAR KORKUTTU


Depremin etkisiyle Larisa'daki bazı mağazalarda maddi hasar meydana geldiği ifade edildi. İlk depremin ardından, 4,9 büyüklüğüne kadar ulaşan artçı depremlerin de meydana geldiği ifade edildi. Artçı sarsıntılardan korkan kent sakinleri uzun bir süre dışarıda bekledi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise depremin şiddetinin 6.3 olduğunu duyurdu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #yunanistan #deprem #yunanistan deprem
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