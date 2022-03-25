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Zelenskiy: 2 binden fazla çocuk kaçırıldı!

Zelenskiy: 2 binden fazla çocuk kaçırıldı!
25 Mart 2022 Cuma 09:24

Yaklaşık bir aydır Rusya'nın saldıları ile mücadele etmeye çalışan Ukrayna'da çocuklar kaçırılıyor. Konu ile ilgili açıklamayı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptı. Zelenskiy, savaş süresince 2 binden fazla çocuğun kaçırıldığını ve çocukların nerede olduklarını bilmediklerini söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile süren savaş sırasında 2 binden fazla Ukraynalı çocuğun kaçırıldığını bildirdi.

Zelenskiy, Avrupa Konseyi Toplantısına video konferansla katılarak konuşma yaptı.

Ukrayna'nın hiçbir zaman savaş hayal etmediğini belirten Zelenskiy, bir aydır kendi topraklarında bombardıman altında olduklarını belirtti.

Zelenskiy, savaş sırasında 2 binden fazla Ukraynalı çocuğun kaçırıldığını ifade ederek, "Çocuklarımızın nerede olduğunu bilmiyoruz." dedi.

İnsani yardım konvoylarının da ateş altında olduğunu dile getiren Zelenskiy, "Tahliye koridorlarındaki çocuklara, kadınlara ve kilise çalışanlarına ateş ediyorlar." diye konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #rusya #ukrayna #çocuk kaçırma #zelenskiy
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