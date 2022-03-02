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Zelenskiy, 6 günde ölen Rus asker sayısını açıkladı

Zelenskiy, 6 günde ölen Rus asker sayısını açıkladı
02 Mart 2022 Çarşamba 11:51

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri operasyonun 7. gününde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bir açıklama yaptı. 6 günde 6 bin Rus askerinin öldürüldüğünü belirten Zelenskiy, "Rusya, soykırım anıtının bulunduğu Babyn Yar'ı vurarak tarihimizi silmeyi hedefledi ancak zafer Ukrayna'nın olacak" ifadelerini kullandı


Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, yeni bir açıklama yaptı. "Zafer Ukrayna'nın olacak" diyen Zelenski, Avrupa Birliği'ne de acil çağrı yaptı.

Zelenskiy, "Bugün Ukraynalılar yenilmezliğin sembolüdür. Herhangi bir ülkedeki insanların her an dünyanın en iyi insanları olabileceğinin sembolü" dedi.

"Rusya, soykırım anıtının bulunduğu Babyn Yar'ı vurarak tarihimizi silmeyi hedefledi" diyen Zelensky, "6 günlük savaşta yaklaşık 6 bin Rus öldürüldü" diye konuştu.

AB'ye üyelik teklifine destek çağrısı yapan Zelenskiy, "Tarafsız kalmak için zaman yok" dedi.

Etiketler; #rusya #ukrayna #savaş #rus askeri ölü #zelenskiy
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