SERAY SEVER'İN ACI GÜNÜ
SERAY SEVER'İN ACI GÜNÜ
0
ERİĞİN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI!
ERİĞİN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI!
0
GÜLŞEN YİNE OLAY OLDU!
GÜLŞEN YİNE OLAY OLDU!
0
KORONAVİRÜS BEYNİ KÜÇÜLTÜYOR!
KORONAVİRÜS BEYNİ KÜÇÜLTÜYOR!
0

Zelenskiy'den kaçtı iddialarına yanıt: Korkmuyorum, saklanmıyorum!

Zelenskiy'den kaçtı iddialarına yanıt: Korkmuyorum, saklanmıyorum!
08 Mart 2022 Salı 09:17

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ülkeden kaçtığı iddiası gündeme gelmişti. Zelenskiy konu ile ilgili başbakanlık ofisinde bir konuşma yaptı ve Kiev'de olduğunu, kimseden kormadığını ve saklanmadığını söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, başkanlık ofisinden yaptığı konuşmada, "Kiev'de kalıyorum. Saklanmıyorum, kimseden korkmuyorum." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana ilk kez başkanlık ofisindeki masasının başından halka seslendi.

Yayımlanan 9 dakikalık videoda Zelenskiy, "Pazartesi gününün zor bir gün olduğunu söylerdik. Ülkemizde bir savaş var ve artık bizim için her gün pazartesi. Her günün her gecenin böyle olmasına alıştık. Mücadelemizin, savunmamızın 12. günündeyiz." ifadesini kullandı.

"Düşmanın hiçbir izi kalmayacak"

Zelenskiy, herkesin sahada savunmada olduğunu belirterek, "Herkes olması gereken yerde. Ben Kiev'deyim, ekibim de benimle." dedi.

Kendilerini ve ülkelerini "kahramanca" savunan herkese teşekkürlerini ileten Zelenskiy, "Düşmanımızın bombardımanlarla getirdiği nefretin şehirlerimizde kalmayacağını biliyoruz. Bunun hiçbir izi kalmayacak. Bu nefret bizim değil, bu nedenle düşmanın hiçbir izi kalmayacak. Her şeyi yeniden inşa edeceğiz. İşgalcilerin yok ettiği şehirleri, Rusya'daki herhangi bir şehirden daha iyi hale getireceğiz." diye konuştu.

"Müzakerelerde ısrarcıyız"

Zelenskiy, Rusya'nın "insani koridor" açma sözünü yerine getirmediğini ve sadece medyanın çekim yapması için belirli bir yeri açtığını öne sürerek, "Belarus'ta bugün görüşmelerin 3. turu yapıldı. Bunun üçüncü ve son tur olduğunu söylemek isterdim ama biz gerçekçiyiz. Bu nedenle de konuşacağız. İnsanlarımıza 'barış böyle gelir' diyecek bir yol bulana kadar müzakerelerde ısrarcıyız." ifadelerini kullandı.

Savaşta yaşamını yitiren 96 Ukraynalı için devlet ödülü verilmesine yönelik bir kararname imzaladığını aktaran Zelenskiy, "Şimdi tek bir şey söyleyeceğim. Kiev'de kalıyorum. Saklanmıyorum, kimseden korkmuyorum." mesajını verdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #rusya #ukrayna #zelenskiy #kiev #savaş
Önceki Haber
Türkiye'nin acı tablosu: 2 ayda 98 kadın öldürüldü!
Sonraki Haber
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü personel alacak
Zelenskiy'den dikkat çeken açıklama: Uzlaşabiliriz!
Zelenskiy'den dikkat çeken açıklama: Uzlaşabiliriz!
0
Rusya'da polis şimdi de telefonları kontrol ediyor!
Rusya'da polis şimdi de telefonları kontrol ediyor!
0
Ukraynalı çift cephede evlendi!
Ukraynalı çift cephede evlendi!
0
Savaşta 12. gün! Geçici ateşkes ilan edildi!
Savaşta 12. gün! Geçici ateşkes ilan edildi!
0
BM: 1,5 milyondan fazla mülteci Ukrayna’dan ayrıldı
BM: 1,5 milyondan fazla mülteci Ukrayna’dan ayrıldı
0
Taraftarlar kavga etti! Futbol sahası kan gölüne döndü!
Taraftarlar kavga etti! Futbol sahası kan gölüne döndü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.