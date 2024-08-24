Cat Stevens, 1948 yılında Londra'da dünyaya geldi. Asıl adı Stephen Demetre Georgiou olan Stevens, Kıbrıslı Rum bir baba ile İsveçli bir annenin çocuğuydu. Çocukluk yıllarını Londra'nın sanat ve eğlence merkezi West End'de geçirdi. Bu bölge, sinemaları, tiyatroları ve kitapçılarıyla ünlüydü. Cat Stevens, genç yaşlardan itibaren sanatla iç içe bir yaşam sürmekteydi. Özellikle İsveçli dayısı Hugo’nun bir ressam olması, sanatla ilgili ilk ilgisinin kaynağıydı. Ancak Stevens, zengin olma hayaliyle büyüyerek Beatles gibi büyük bir başarıyı hedefledi.

Cat Stevens müzik dünyasında nasıl bir yer edindi?

1967 yılında, albüm çıkarmak için anlaşma yaptığı yapım şirketi ona ‘Cat Stevens’ ismini verdi. İlk albümü ‘Matthew and Son’ büyük bir başarı kazandı ve Stevens’ın kariyerinde bir dönüm noktası oldu. 1968'de, henüz 20 yaşında olmasına rağmen, sağlığını şöhretin getirdiği kötü alışkanlıklar yüzünden kaybetti. Verem teşhisi konarak şehir merkezinden uzak bir hastaneye yatırıldı. Bu dönemde, Batı’da yükselen transandantal meditasyon akımından etkilenerek Budizm ile ilgili kitaplar okumaya başladı ve meditasyon yapmaya başladı. Hayatın kırılganlığı üzerine düşünmeye başladı.

Onu "arayışa" sürükleyen neydi?

Hastalık süreci, Stevens’ın müziğe dönüşüyle birlikte şarkı sözlerinde daha derin ve anlamlı bir değişim getirdi. “Keşke bilsem, keşke bilsem, nedir beni ben, seni sen yapan, bilsem. Sadece bakış açısıdır değişen” gibi sözlerle, varoluşsal sorgulamalarını müziğine yansıttı. Hinduizm, Taoizm ve Nümeroloji gibi farklı alanlara ilgi duymaya başladı. Ancak, bu arayışları onu tatmin etmedi; huzursuzluğu ve sürekli bir arayış içinde olduğunu fark etti.

Tüm hayatını ve kişiliğini değiştiren o dönüm noktası...

Cat Stevens, 1970’lerin başında Los Angeles'ta bir konser için menajeriyle birlikteydi. Bir gün, okyanusa girmeye karar verdi. Ancak, akıntı onu kıyıdan uzaklaştırdı ve yüzme gücünü kaybetti. Çaresizlik içinde dua etti: “Tanrım, beni kurtarırsan sana hizmet edeceğim.” Aniden gelen bir dalga, onu kıyıya geri taşıdı. Bu olay, Stevens’ın hayatında bir dönüm noktası oldu. Sonradan, bu olayın Kur'ân’da geçtiğini ve Lokman Suresi’nin 32. ayetini hatırladığını belirtti.

Yusuf İslam nasıl doğdu?

Cat Stevens, bu yaşadığı deneyimin ardından İslam’a yönelme kararını verdi. 1977 yılı soğuk bir cuma günü Londra Merkez Camii’ne giderek Müslüman olmak istediğini belirtti. İmamla konuştu ve Kelime-i Şehâdet’i tekrarlayarak İslam’a adım attı. Bu an, onun hayatında bir dönüm noktası oldu. İslam’ı kabul ederken adını Yusuf İslam olarak değiştirdi. Müslüman olma sürecinde en çok etkilendiği kıssa, Yusuf Peygamber’in hikayesiydi. Özellikle, Yusuf’un sabrı ve affediciliği onu derinden etkiledi.

Cat Stevens'ı tamamen geride bırakarak İslam'a yöneldi

İslam’ı kabul ettikten sonra, Yusuf İslam müziğe ara verme kararı aldı. Müzik endüstrisinin bozulması ve ahlaki yozlaşma, onu derinden etkiledi. Müziği bırakarak sosyal işlere ve Müslüman çocukların eğitimine adım attı. Şarkılarının telif ücretlerini helal, haram ve mekruh olarak üç kategoriye ayırdı. Haram ve mekruh olan şarkıların gelirlerini hayır kurumlarına bağışladı, helal olduğunu düşündüğü gelirleri ise ailesinin ihtiyaçlarına ayırdı.

Yusuf İslam, müzik kariyerini bıraktıktan sonra İslam’ın mesajını yayma görevini üstlendi. Müslümanların, Kur'ân ve Sünnet’ten uzaklaştığını gözlemleyerek bu durumu düzeltmeye çalıştı. Müslüman toplulukların, İslam’ın özünden uzaklaştığını düşündü ve bu konuda köprüler kurmayı hedefledi. Kendini İslam’ın bir temsilcisi olarak gördü ve bu sorumluluğu büyük bir ciddiyetle üstlendi.

Yusuf İslam, 2006 yılında müziğe geri döndü, ancak bu dönüş sürecinde adını tekrar değiştirdi. Artık Yusuf Cat Stevens olarak müzik kariyerine devam etti. Bu isim değişikliği, geçmişiyle barıştığını ve İslam’ı kişisel bir isme sığdırmayı doğru bulmadığını gösterdi. Müzik, onun İslam’ın mesajını yayma misyonu için bir araç olarak kabul edildi. Müzikteki dönüş, hem geçmişiyle hesaplaşması hem de İslam’ın mesajını dünyaya iletme misyonunu yerine getirme arzusunun bir yansımasıydı.

Yusuf İslam, gerçek bir arayış hikayesiydi...

Cat Stevens'ın Yusuf İslam'a dönüşümü, derin bir arayış ve kişisel bir dönüşümün hikayesidir. Müziğin ve şöhretin ötesinde, manevi bir yolculuğun ve içsel bir değişimin öyküsüdür. Yusuf İslam, geçmişin etkilerini geride bırakarak, İslam’ın barış ve sevgi mesajını yayma misyonunu üstlenmiştir. Hem müziğe geri dönmesi hem de sosyal sorumluluk projeleriyle bu misyonunu sürdürmektedir. İslam’ın özünden uzaklaşmadan, dünya üzerindeki mesajını yayma çabası, onun yaşamını ve çalışmalarını şekillendiren temel bir ilke olmuştur.

Ülkemizde de birçok hayranı var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılında Yusuf İslam’ın İstanbul’daki konserine katıldı. Konser, Türkiye’nin kültürel çeşitliliğini ve uluslararası sanatçıları destekleme misyonunu yansıtan önemli bir etkinlik olarak dikkat çekti. Erdoğan, konser sırasında sahneye çıkarak Yusuf İslam’a selam durdu ve sanatçının performansını takdir etti. Konserin sonunda Erdoğan, Yusuf İslam ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi ve sanatçının müziğine olan hayranlığını ifade etti.