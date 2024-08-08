2017-2018 sezonunda Türkiye'de Beşiktaş forması giyen ve son olarak Porto'da oynayan 41 yaşındaki Portekizli futbolcu Pepe, futbol kariyerine nokta koydu. İşte Pepe'nin kariyerine dair önemli detaylar ve başarıları:
Beşiktaş'a gelişi
Pepe, 2017 yılında Real Madrid ile sözleşmesi sona erdikten sonra Beşiktaş'a transfer oldu. Bu transfer, Beşiktaş taraftarlarını hem sevindirmiş hem de şaşırtmıştı. Beşiktaş forması altında Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performans ile dikkat çeken Pepe, takımının başarısında önemli bir rol oynadı ve taraftarların sevgisini kazandı.
Kariyerinin başlangıcı ve Porto dönemi
Kariyerine Sport Club Corinthians Alagoano'da başlayan Pepe, daha sonra Maritimo'ya transfer oldu. Burada gösterdiği performans ile dikkat çeken Pepe, Porto'ya transfer oldu ve burada yıldızını parlatmayı başardı.
Real Madrid ve büyük başarılar
2007 yılında Real Madrid'e transfer olan Pepe, İspanyol devinde tam 10 yıl forma giydi ve birçok başarıya imza attı:
- 3x Şampiyonlar Ligi
- 2x UEFA Süper Kupa
- 2x FIFA Dünya Kulüpler Kupası
- 3x La Liga
- 2x İspanya Kupası
- 3x İspanya Süper Kupası
Porto'ya dönüş ve son yıllar
Real Madrid'den ayrıldıktan sonra Beşiktaş'a transfer olan Pepe, burada da başarılı bir dönem geçirdi. Son olarak Porto'ya dönen tecrübeli savunma oyuncusu, kariyerinin son yıllarını burada geçirdi ve kariyerine nokta koydu.
Milli takım başarıları
Pepe, Portekiz Milli Takımı ile de önemli başarılara imza attı:
- 1x Avrupa Şampiyonası (2016)
- 1x UEFA Uluslar Ligi (2019)
Porto'ya döndükten sonra da birçok kupa kazanan Pepe, kariyerini burada tamamladı:
- 4x Portekiz Ligi
- 3x Portekiz Kupası
- 1x Portekiz Süper Kupa
- 1x FIFA Dünya Kulüpler Kupası
Pepe'nin futbola vedası
41 yaşında futbolu bırakan Pepe, kariyerine sayısız başarı ve unutulmaz anılar sığdırdı. Hem kulüp düzeyinde hem de milli takımda kazandığı kupalarla dolu dolu bir kariyeri geride bıraktı.