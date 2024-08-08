2017-2018 sezonunda Türkiye'de Beşiktaş forması giyen ve son olarak Porto'da oynayan 41 yaşındaki Portekizli futbolcu Pepe, futbol kariyerine nokta koydu. İşte Pepe'nin kariyerine dair önemli detaylar ve başarıları:

Beşiktaş'a gelişi

Pepe, 2017 yılında Real Madrid ile sözleşmesi sona erdikten sonra Beşiktaş'a transfer oldu. Bu transfer, Beşiktaş taraftarlarını hem sevindirmiş hem de şaşırtmıştı. Beşiktaş forması altında Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performans ile dikkat çeken Pepe, takımının başarısında önemli bir rol oynadı ve taraftarların sevgisini kazandı.

Kariyerinin başlangıcı ve Porto dönemi

Kariyerine Sport Club Corinthians Alagoano'da başlayan Pepe, daha sonra Maritimo'ya transfer oldu. Burada gösterdiği performans ile dikkat çeken Pepe, Porto'ya transfer oldu ve burada yıldızını parlatmayı başardı.

Real Madrid ve büyük başarılar

2007 yılında Real Madrid'e transfer olan Pepe, İspanyol devinde tam 10 yıl forma giydi ve birçok başarıya imza attı:

3x Şampiyonlar Ligi

2x UEFA Süper Kupa

2x FIFA Dünya Kulüpler Kupası

3x La Liga

2x İspanya Kupası

3x İspanya Süper Kupası

Porto'ya dönüş ve son yıllar

Real Madrid'den ayrıldıktan sonra Beşiktaş'a transfer olan Pepe, burada da başarılı bir dönem geçirdi. Son olarak Porto'ya dönen tecrübeli savunma oyuncusu, kariyerinin son yıllarını burada geçirdi ve kariyerine nokta koydu.

Milli takım başarıları

Pepe, Portekiz Milli Takımı ile de önemli başarılara imza attı:

1x Avrupa Şampiyonası (2016)

1x UEFA Uluslar Ligi (2019)

Porto'ya döndükten sonra da birçok kupa kazanan Pepe, kariyerini burada tamamladı:

4x Portekiz Ligi

3x Portekiz Kupası

1x Portekiz Süper Kupa

1x FIFA Dünya Kulüpler Kupası

Pepe'nin futbola vedası

41 yaşında futbolu bırakan Pepe, kariyerine sayısız başarı ve unutulmaz anılar sığdırdı. Hem kulüp düzeyinde hem de milli takımda kazandığı kupalarla dolu dolu bir kariyeri geride bıraktı.