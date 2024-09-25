Sports Brief adlı spor haberleri sitesi, dünyanın en ateşli ve etkili taraftarlarını listeledi. Listede futbol dünyasının önde gelen kulüplerinin yanı sıra bazı milli takımlar da yer aldı. Türkiye, milli takım taraftarlarıyla 21. sırada yer bulurken, Süper Lig'den listeye giren tek takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı ekip, en ateşli taraftarlar sıralamasında 14. sırada gösterildi.

TFF, Süper Lig 6. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı! TFF, Süper Lig 6. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı!

Listeye göre en etkili taraftarlar şu şekilde sıralandı:

  1. Borussia Dortmund
  2. Manchester United
  3. Barcelona
  4. Real Madrid
  5. Bayern Münih
  6. Schalke 04
  7. Arsenal
  8. Borussia Mönchengladbach
  9. Hamburger SV
  10. Newcastle United
  11. Juventus
  12. İspanya Milli Takımı
  13. İtalya Milli Takımı
  14. Galatasaray
  15. Liverpool
  16. Arjantin Milli Takımı
  17. Hırvatistan Milli Takımı
  18. İngiltere Milli Takımı
  19. Almanya Milli Takımı
  20. Brezilya Milli Takımı
  21. Türkiye Milli Takımı
  22. Meksika Milli Takımı
  23. Gana Milli Takımı
  24. Celtic
  25. Seattle Sounders
Editör: Engin Keskin