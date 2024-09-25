Sports Brief adlı spor haberleri sitesi, dünyanın en ateşli ve etkili taraftarlarını listeledi. Listede futbol dünyasının önde gelen kulüplerinin yanı sıra bazı milli takımlar da yer aldı. Türkiye, milli takım taraftarlarıyla 21. sırada yer bulurken, Süper Lig'den listeye giren tek takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı ekip, en ateşli taraftarlar sıralamasında 14. sırada gösterildi.

Listeye göre en etkili taraftarlar şu şekilde sıralandı:

Borussia Dortmund Manchester United Barcelona Real Madrid Bayern Münih Schalke 04 Arsenal Borussia Mönchengladbach Hamburger SV Newcastle United Juventus İspanya Milli Takımı İtalya Milli Takımı Galatasaray Liverpool Arjantin Milli Takımı Hırvatistan Milli Takımı İngiltere Milli Takımı Almanya Milli Takımı Brezilya Milli Takımı Türkiye Milli Takımı Meksika Milli Takımı Gana Milli Takımı Celtic Seattle Sounders