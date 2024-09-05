Mavi balinanın devasa boyutları

Dünyanın en büyük memelisi olan mavi balina, gerçekten de büyüklüğüyle şaşırtıyor. Bu devasa canlıların kalbi, ortalama bir aracın büyüklüğüne eşdeğerken, midesi neredeyse bir oda kadar geniş.

Doymak için dev porsiyonlar

Mavi balinanın devasa boyutları, büyük miktarda besine ihtiyaç duymasını gerektiriyor. Bir balinanın doyabilmesi için yaklaşık 100 insanın tükettiği kadar yemek yemesi gerekiyor. Bu, balinanın büyüklüğüyle orantılı olarak ne kadar fazla enerjiye ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.

En büyük lokma portakal büyüklüğünde

Buna rağmen, mavi balinanın yutabileceği en büyük lokma, portakal büyüklüğünde. Bu, balinanın devasa boyutlarına rağmen, beslenme alışkanlıklarının belirli sınırlamalar içerdiğini ortaya koyuyor. Yani, her ne kadar büyük bir mideye sahip olsalar da, yuttukları lokmaların boyutu sınırlıdır.