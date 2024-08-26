Hünkar Beğendi seçildi

Taste Atlas tarafından 2024'ün en iyi patlıcanlı yemeği olarak seçilen Hünkar Beğendi, dünya çapında beğenildi. Yemek severler, bu özel yemeğin tarifini öğrenmek için yoğun bir arayışa geçti.

Hünkar Beğendi tarifi

Gerekli malzemeler

Etli Kısım İçin:

500 gram kuşbaşı doğranmış kuzu eti

1 büyük soğan, ince doğranmış

2 diş sarımsak, ezilmiş

2 büyük domates, soyulmuş ve doğranmış

1 yemek kaşığı domates salçası

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı kimyon

Tuz ve karabiber

1 su bardağı sıcak su veya et suyu

Beğendi İçin:

3-4 adet közlenmiş patlıcan

2 yemek kaşığı un

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz ve karabiber

Yapılışı

Etin hazırlanması

Zeytinyağını bir tencerede ısıtın. Kuşbaşı etleri ekleyip yüksek ateşte mühürleyin.

Soğan ve sarımsağı ekleyin, birkaç dakika kavurun.

Domates salçasını ilave edin ve birkaç dakika daha kavurmaya devam edin.

Domatesleri ekleyin ve karıştırın. Baharatları ekleyin, ardından sıcak suyu ilave edin.

Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte etler yumuşayana kadar pişirin (yaklaşık 40-50 dakika).

Beğendinin hazırlanması

Patlıcanları közleyin, kabuklarını soyun ve ince ince doğrayın.

Bir tencerede tereyağını eritin. Unu ekleyip birkaç dakika kavurun.

Yavaş yavaş sütü ekleyin, sürekli karıştırarak kıvam almasını sağlayın.

Doğranmış patlıcanları ekleyin ve karıştırın.

Son olarak kaşar peynirini ekleyin, eriyene kadar karıştırın. Tuz ve karabiber ile tatlandırın.

Servis

Hazırladığınız beğendiyi bir servis tabağına alın.

Üzerine pişmiş etleri yerleştirin.

Sıcak servis yapın.