Hünkar Beğendi seçildi
Taste Atlas tarafından 2024'ün en iyi patlıcanlı yemeği olarak seçilen Hünkar Beğendi, dünya çapında beğenildi. Yemek severler, bu özel yemeğin tarifini öğrenmek için yoğun bir arayışa geçti.
Hünkar Beğendi tarifi
Gerekli malzemeler
Etli Kısım İçin:
- 500 gram kuşbaşı doğranmış kuzu eti
- 1 büyük soğan, ince doğranmış
- 2 diş sarımsak, ezilmiş
- 2 büyük domates, soyulmuş ve doğranmış
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
- 1 tatlı kaşığı kimyon
- Tuz ve karabiber
- 1 su bardağı sıcak su veya et suyu
Beğendi İçin:
- 3-4 adet közlenmiş patlıcan
- 2 yemek kaşığı un
- 1 su bardağı süt
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
- Tuz ve karabiber
Yapılışı
Etin hazırlanması
- Zeytinyağını bir tencerede ısıtın. Kuşbaşı etleri ekleyip yüksek ateşte mühürleyin.
- Soğan ve sarımsağı ekleyin, birkaç dakika kavurun.
- Domates salçasını ilave edin ve birkaç dakika daha kavurmaya devam edin.
- Domatesleri ekleyin ve karıştırın. Baharatları ekleyin, ardından sıcak suyu ilave edin.
- Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte etler yumuşayana kadar pişirin (yaklaşık 40-50 dakika).
Beğendinin hazırlanması
- Patlıcanları közleyin, kabuklarını soyun ve ince ince doğrayın.
- Bir tencerede tereyağını eritin. Unu ekleyip birkaç dakika kavurun.
- Yavaş yavaş sütü ekleyin, sürekli karıştırarak kıvam almasını sağlayın.
- Doğranmış patlıcanları ekleyin ve karıştırın.
- Son olarak kaşar peynirini ekleyin, eriyene kadar karıştırın. Tuz ve karabiber ile tatlandırın.
Servis
- Hazırladığınız beğendiyi bir servis tabağına alın.
- Üzerine pişmiş etleri yerleştirin.
- Sıcak servis yapın.
Editör: Sezin Türkyılmaz