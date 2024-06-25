Son yapılan araştırmaya göre dünyanın en mutlu şehirleri açıklandı. Türkiye'den İzmir, listede 222'nci sırada yer aldı. Bu sonuç, şehirde yaşayanların yaşam kalitesi ve mutluluk düzeyine dair önemli ipuçları veriyor.

İngiltere merkezli Yaşam Kalitesi Enstitüsü tarafından şehir araştırması yapıldı. Araştırmada şehirlerde yaşayanlara yaşam kaliteleri, çevre, toplu ulaşım ve yerel yönetim gibi konularda sorular soruldu.

Kuzey Avrupa ülkelerindeki şehirler üst sıralarda; Danimarka'nın ikinci şehri Aarhus'un birinci sırada olduğu listede İsviçre'nin Zürih kenti ikinci, Almanya'nın başkenti Berlin üçüncü sırada yer aldı.

İsveç'teki Gothenburg dördüncü sırada gelirken, Amsterdam beşinci oldu. Bu şehirleri Helsinki, Bristol ve Kopenhag, Cenevre, Münih ve Stockholm izledi.

İstanbul 197. İzmir 222. sırada

Şehirlerin aldıkları puanlara göre farklı kategorilere alındığı listede Türkiye'den üç şehir yer aldı. İstanbul, Buenos Aires, Varşova ve Cape Town gibi şehirleri geride bırakarak “bronz şehir” kategorisinde 197. sırada yer buldu.

Listede yer alan Türkiye'den ikinci şehir ise 222. sırada yer alan İzmir oldu. Cidde ve Toronto gibi şehirleri de geride bırakan İzmir, Braşov ve Malaga'nın gerisinde kaldı.

Listenin sondan beşinci sırasında yer alan Antalya, 246. sırada yer alarak Türkiye'den listeye dahil olan üçüncü şehir oldu.

Şehirlerin mutluluk kriterleri

Dünya genelinde şehirlerin mutluluk sıralaması yapılırken çeşitli kriterler dikkate alınıyor. Bu kriterler arasında ekonomik durum, eğitim ve sağlık hizmetleri, güvenlik ve sosyal yaşam, çevre, altyapı gibi faktörler bulunuyor.