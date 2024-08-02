Malatya İnönü Üniversitesi'nde görevli Kimya Mühendisi Dr. Yeliz Toptaş ve Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Murat Toptaş, İHA’ları ve diğer hava araçlarını lazer silahlarına karşı koruyacak kritik bir kompozit madde geliştirdi. Ancak, bu yenilikçi çalışma, akademisyen çiftine yönelik bir suikast girişimine neden oldu. Polis, girişimi başarılı bir şekilde engelleyerek iki zanlıyı yakaladı.

Suikast girişiminin ayrıntıları

İnönü Üniversitesi'nde çalışan akademisyen çiftine yönelik dört kişilik bir grup tarafından düzenlenen suikast girişimi, emniyet güçleri tarafından engellendi. Olayın ardından zanlılardan ikisi yakalanırken, saldırganlardan birinin ihraç edilmiş eski bir asker olduğu öğrenildi. Polisle zanlılar arasında yaşanan kovalamaca anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Malatya İnönü Üniversitesi'nde İHA'lara özel savunma sistemi geliştirmeyi başaran iki akademisyen suikast girişiminden son anda kurtuldu!



Polis ekipleri tarafından yakalanan şahıslardan birinin ihraç edilen bir asker olduğu öğrenildi.



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Geliştirilen kompozit malzeme

Dr. Yeliz Toptaş ve Murat Toptaş tarafından geliştirilen kompozit malzeme, lazer silahlarına karşı koruma sağlayan ileri fonksiyonel özelliklere sahip. Malzeme, sudan iki kat hafif olup, 2.600 derece ve üzerindeki sıcaklıklara dayanıklı. Lazer ışınlarının yüksek ısı enerjisini emip yayarak hızlı bir şekilde soğutma işlemi yaparak hava araçlarını koruyabiliyor.

Güvenlik ve savunma alanındaki önemi

Bu kompozit malzeme, İHA’ları ve diğer hava araçlarını lazer silahlarından koruyarak savunma sanayiinde önemli bir yenilik sunuyor. Malzemenin, hava araçlarını yüksek ısı enerjilerine karşı koruma kapasitesi, modern tehditlerle başa çıkmada kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Akademisyenlerin güvenliği

Akademisyen çiftin güvenliği, bu tür kritik savunma teknolojilerinin geliştirilmesi ve ülke savunması için sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından büyük önem taşıyor. Suikast girişiminin engellenmesi, güvenlik güçlerinin bu tür tehditlere karşı ne kadar dikkatli ve hazırlıklı olduğunu gösteriyor.