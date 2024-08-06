Manisa’nın Gördes ilçesinde, devriye görevi yapan polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayarak kaçan bir aracı kovalamak üzere harekete geçtiği sırada kaza meydana geldi. Dün gece saatlerinde Fundacık Mahallesi mevkiinde gerçekleşen kazada, polis aracı kontrolden çıkarak kaza yaptı.

İki polisin sağlık durumu iyi

Kazada araçta bulunan 3 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları, olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bir polis memuru, ileri tetkikler için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilirken, diğer iki polis memurunun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Şüpheli sürücü teslim oldu

Olayın ardından kaçan şüpheli sürücü O.P., emniyete giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.