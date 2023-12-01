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Olay, sabah saatlerinde merkez Artuklu ilçesi, Yenişehir Mahallesi Vali Ozan Caddesi’nde meydana geldi. Bir AVM’nin giriş katındaki kahve zinciri şubesinin önündeki otobüs durağında şüpheli bir paket görenler, durumu polise bildirdi. Paketin bomba olabileceği şüphesiyle, olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi. Ekipler, paketin bebek kefeni şeklinde olduğunu, üzerinde kırmızı boya ile kahve zincirinin isminin yazıldığını gördü. Cadde araç ve yaya trafiğine kapatılırken, fünye ile kontrollü şekilde patlatılan paketin içerisinden, ‘Kahve şubesine gitme’ uyarısı ve ‘İsrail’e destek veren de katildir’ yazılı afiş çıktı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.