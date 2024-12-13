Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek ve zararlı içeriklerden korumak için önemli adımlar atıyor. Çocuk İçin Dost Uygulamalar (DUY) web sitesi ve ihbar hattı ile bugüne kadar 2 bin 394 içerik hakkında işlem yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukları her türlü tehlike ve zararlı içeriklerden korumak amacıyla koruyucu ve önleyici hizmetler kapsamında büyük çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda hayata geçirilen Çocuk İçin Dost Uygulamalar (DUY) web sitesi ve ihbar hattı ile ebeveynler, çocuklar için zararlı içerikleri kolayca bildirebiliyor.

Zararlı içeriklere karşı etkin koruma

DUY web sitesi, çocuklar ve ailelere yönelik rehberler sunarken, zararlı içeriklerin ihbarı için de bir platform oluşturuyor. 0530 918 11 17 numaralı ihbar hattı üzerinden WhatsApp ve Bip aracılığıyla yapılan bildirimler 7/24 değerlendirilmekte. En çok siber zorbalık, dijital bağımlılık ve çocuğa yönelik şiddet gibi konularda başvuru alınıyor.

İşbirliği ile süreç yönetimi

İçeriklerin incelenmesi sürecinde BTK, RTÜK ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile iş birliği yapılarak kimlik ve adres tespitleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca çocukların olumsuz etkilendiği yayınlar ve dijital içerikler hakkında gerekli işlemler başlatılıyor.