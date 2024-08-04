Dijital içerik üreticisi ve Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) Birleşik Arap Emirlikleri Konsey Üyesi Ali Tekin, e-devletin çoğu kişi tarafından bilinmeyen bir işlevine dikkat çekti. Tekin, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla e-devlet’in ücretsiz bir okul niteliği taşıdığına vurgu yaptı.
E-Devlet’ten ücretsiz kurs ve sertifika programları:
1. BTK Akademi:
E-Devlet’in arama sekmesine BTK Akademi yazarak sertifikalı ücretsiz kurslara ulaşılabiliyor. Alternatif olarak, btkakademi.gov.tr adresine gidip e-Devlet ile giriş yaparak eğitimlere erişim sağlanabiliyor.
2. Eğitimlerin çeşitliliği:
E-Devlet üzerinden erişilebilen başlıca eğitimler şunlardır:
- Yabancı dil eğitimleri: İngilizce başta olmak üzere çeşitli dillerde kurslar.
- Arama Motoru Optimizasyonu (SEO): Dijital pazarlama ve SEO teknikleri.
- 3ds Max ile modelleme: 3D modelleme ve tasarım.
- Python ile programlama: Programlama dillerinden Python’a giriş ve ileri düzey kurslar.
- SQL: Veritabanı yönetimi ve SQL programlama.
- Excel eğitimi: Temel ve ileri düzey Excel kullanımı.
3. Sertifikalı eğitimler:
BTK Akademi üzerinden yüzlerce ücretsiz eğitime erişilebiliyor. Eğitimlerin çoğu sertifikalı olup, katılımcılara mesleki becerilerini geliştirme ve belgelendirme imkanı sunuyor.