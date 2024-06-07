İSTANBUL (AA) - Uluslararası e-ticaret platformu WORLDEF ISTANBUL 2024, perakende, e-ticaret sektörlerinin temsilcilerini ikinci gününde de ağırlamaya devam ediyor.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu WORLDEF ISTANBUL 2024, İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda oturumlarla sürüyor.

Dün başlayan fuar, bugünkü oturumlarında da küresel e-ticaret markalarını bir araya getiriyor. Fuarın ilk panelinde "Küresel e-Ticarette Yenilikler" başlıklı oturum düzenlendi.

Panelde konuşan Alibaba.com Avrupa Genel Müdürü Jijie Shen, şirketin 1999 yılında küçük bir apartmanda kurulduğunu, önce internet sitesi olarak yola çıktıklarını daha sonra firmayı büyüttüklerini anlattı.

Shen, "Her zaman misyonumuz KOBİ'lere destek olmak ve küresel ticarete atılmalarına yardımcı olmak. Çevrim içi alışverişe geçtik şirket olarak ve şimdi de yapay zeka teknolojilerine geçiş yapıyoruz. Dünyanın her yerinde birçok KOBİ'ye destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Dijitalleşmede sadece teknik yönden değil, çalışanların da dijital açıdan yetenekli olmasının önemli olduğunun altını çizen Shen, sektördeki gençlerin ne kadar dijitalleşirse o kadar fazla yeniliklere uyum sağlanabileceğini belirtti.

- "Lokalizasyon yapmak istiyoruz"

Shen, "Türkiye'de e-ticaret KOBİ'leri 39 binden 60 bine daha sonra 100 bine çıktı. Türkiye'deki KOBİ'ler çok dirençli ve zeki. Bu yüzden Türkiye'deki KOBİ'lerin çok fazla büyüme potansiyeli var. B2B ticarette düzenlemelere ve kültüre saygı duymayı öğrenip ticareti kolaylaştırmak istiyoruz. Alibaba her zaman yerel mevzuata ve yerel kanunlara uyacaktır. Bu sayede jeopolitik belirsizliklerin ya da krizlerin üstesinden gelecektir. Bunun tek yolu budur. Türkiye'ye de gelme sebebimiz budur. Biz lokalizasyon yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Fuardaki ikinci panelinde, "Yaratıcı Endüstrilerde Teknolojinin ve Yeniliklerin Rolü" başlıklı oturum düzenlendi.

Eski İngiltere Teknoloji Bakanı Ed Vaizey, Türkiye'deki e-ticaret potansiyelini ve İngiltere'de hükümetlerinin yaptığı yenilikleri anlattı.

Vaizey, "İstanbul, Londra, Paris ve Berlin gibi şehirlerle teknoloji inovasyonunun bulunabileceği yerler arasında aynı sırada. Aynı zamanda e-tircarette dünyaya öncülük ediyorsunuz. Türkiye oyun şirketlerinde dünyanın her yerinde büyük etkiler yaratıyor. Yemek teslimat şirketleri yankı uyandırıyor." diye konuştu.

İngiltere'de okullardaki dijital dönüşümden söz eden Vaizey, müfredatı değiştirdiklerini, her çocuğun dijital becerilerinin gelişmesi için eğitim verdiklerini söyledi.

Teknolojinin eğitimi de radikal bir şekilde değiştireceğini ifade eden Vaizey, çocukların çevrim içi eğitim alabilecek hale geleceğini ancak bunun için eğitimin de daha esnek hale gelmesi gerektiğini vurguladı.

İngiltere'deki dijitalleşmeye dair bilgi veren Vaizey, şunları söyledi:

"Çevrim içi güvenlik kanunu hazırladık ve yayınladık. Özellikle çocukların korunabilmesi için bunu yaptık. E-ticaret alanında 350 kişi bir platform üzerinde çalışıyor. Bunu da tüketicinin korunabilmesi için yapıyoruz. Bazı büyük hastanelerimiz, son dönemde siber saldırıya uğradı. Bu da dijitalleşmesinin karanlık tarafı. Ne kadar çok dijitalleşirseniz o kadar çok dijital saldırıya uğrayabiliyorsunuz. En önde büyük internet firmalarıyla birlikte ön cephede savaşıyor hükümet. Dijital hizmetlerimizi devlet olarak sürdürüyoruz. E-devlet sistemi hem daha ucuz, fiziksel olarak daha kolay. Devletin dijitalleşme hizmetleriyle beraber vatandaşın devletle çevrim içi etkileşimini sağılyorsunuz. Kamuya ait internet siteleri var. E-devlet sayesinde dijital anlamda bütün hizmetlerin dijitalleşmesini sağlıyoruz."



