Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında başlayan orman yangınına dair son gelişmeleri Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu. Bakan Yumaklı, yangının önemli bir tehlike oluşturmadığını ve gereken tedbirlerin alındığını belirtti.

Çanakkale orman yangınına müdahale sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale’deki orman yangını hakkında güncel bilgileri paylaştı. Eceabat ilçesi Büyükanafarta köyü yakınlarında saat 09.51’de başlayan yangına hızlı bir şekilde müdahale edildi. Bakan Yumaklı, yangının 57. Alay Şehitliği’ne ulaşmadan kontrol altına alındığını ve Conkbayırı’nda herhangi bir yapının zarar görmediğini vurguladı.

Yangınla mücadelede son durum

Bakan Yumaklı’nın açıklamasına göre, Türkiye genelinde 63 yangından sadece 3’ü aktif durumda. Çanakkale’deki yangın dışında Bolu ve Manisa’daki yangınlarda da etkili müdahaleler yapılıyor. Yangınlar, rüzgarın etkisiyle hızlı yayılma gösterse de, ekipler tarafından başarılı bir şekilde kontrol altına alınıyor.

Meteorolojik uyarılar ve önlemler

Bakan Yumaklı, özellikle Çanakkale’den Akdeniz bölgesine kadar olan alanda, düşük nem ve yüksek rüzgar hızlarının yangın riskini artırdığına dikkat çekti. Vatandaşlardan ateş yakmaktan ve yangın riski oluşturabilecek eylemlerden kaçınmaları istendi. Yangınlarla mücadelede herkesin hassasiyet göstermesi gerektiğini belirten Yumaklı, üç gün sürecek bu yoğun mücadelede vatandaş desteğinin kritik olduğunu ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlarla mücadelede canla başla çalışan orman personeline, kamu kurumlarına ve yerel yönetimlere teşekkür etti. Yangınların kontrol altına alınmasıyla ilgili umutlu olduğunu belirten Yumaklı, yarın daha güzel haberler vereceğini umduğunu söyledi.