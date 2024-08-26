Afrika'da safari turlarına katılan Faruk ve Füsun Eczacıbaşı, kıtanın eşsiz doğasını ve vahşi yaşamını yakından keşfetme fırsatı buldu. Füsun Eczacıbaşı, tutkuyla bağlandığı fotoğrafçılığı bu safarilerde de sürdürüyor.

Vahşi doğa ve fotoğraf tutkusu

Afrika safarilerinde hayvanları doğal yaşam alanlarında gözlemlemeyi seven Füsun Eczacıbaşı, bu anları fotoğraflamayı da ihmal etmiyor. Son safari turlarında dev bir gergedanla yakından tanışma fırsatı bulan Eczacıbaşı, bu anları sosyal medya hesabında paylaştı. Gergedana dokunarak onu seven Füsun Eczacıbaşı, takipçileriyle safari deneyimlerini paylaştı.

Afrika kıtası, Eczacıbaşı çiftinin favori destinasyonlarından biri. Farklı kültürler, doğal güzellikler ve vahşi yaşam, çiftin seyahatlerinde önemli bir yer tutuyor. Fotoğrafçılık konusunda da oldukça yetenekli olan Füsun Eczacıbaşı, safari turlarında çektiği fotoğraflarla takipçilerine benzersiz anlar sunuyor.