Eczacılar, ilaçların sıcak ve nemli ortamlarda bozulabileceğini belirtiyor. Banyo dolabı, buhar ve sıcaklık değişimleri nedeniyle ilaçların etkilerini azaltabilir. Rutgers Üniversitesi’nden klinik profesör Mary Bridgeman, "İlaç dolabı" teriminin yanıltıcı olduğunu vurguluyor. İlaçlar, serin ve kuru bir yerde, ideal olarak 20 ila 25 santigrat derecede saklanmalıdır.

İlaçları düzgün kullanmayı öğrenin

Araştırmalar, ABD'deki reçeteli ilaçların yarısının yanlış kullanıldığını gösteriyor. İlacı nasıl kullanmanız gerektiğini öğrenmek için prospektüse göz atmalısınız. Enjeksiyonlu ilaçlarda yanlış uygulamalar yaygındır. Eczacınızdan doğru kullanım yöntemini öğrenmeyi ihmal etmeyin.

Fiyatlara bakın

Aynı içeriğe sahip farklı markalar arasında fiyat farklılıkları olabilir. Eczacınıza daha ucuz alternatif ilaçlar hakkında soru sormaktan çekinmeyin. Aynı soruna yönelik daha uygun fiyatlı muadiller bulabilirsiniz.

Eski ilaçlarınızı doğru şekilde kurtulun

Kullanmadığınız veya tarihi geçmiş ilaçları çöpe atmak yerine doğru şekilde imha etmeniz önemlidir. Atık su tesisleri, ilaçları temizlemek üzere tasarlanmamıştır. Bu nedenle, ilaçlarınızı belediyeler tarafından kurulan 1. sınıf atık getirme merkezlerine götürerek güvenli bir şekilde imha edilmesini sağlamalısınız.

Bu basit ama önemli adımlarla hem sağlığınızı koruyabilir hem de ilaçlarınızı doğru şekilde kullanarak olası sorunların önüne geçebilirsiniz