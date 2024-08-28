13 Ekim’de yapılacak 2024-EUS ve 2024-STS Eczacılık sınavları için başvurular, ÖSYM tarafından başlatıldı. Adaylar, 4 Eylül’e kadar başvurularını yapabilecek.

Sınavlar hangi tarihte yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 yılı Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-EUS) ve 2024 Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Eczacılık) için başvuru sürecini resmen başlattı. Eczacılık alanında uzmanlaşmak isteyen adayların beklediği bu sınavlar, 13 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

Başvurular ne zamana kadar sürecek?

ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, sınav başvuruları 4 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek. Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM’nin resmi web sitesi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulaması kullanarak yapabilecekler.

Sınavlara dair tüm detaylar ve başvuru koşulları, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav kılavuzlarında yer alıyor