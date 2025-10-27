İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliğiyle Kültürpark’ta düzenlenen İZKİTAP – 6. İzmir Kitap Fuarı, 10 gün boyunca on binlerce ziyaretçiyi ağırlayarak büyük bir kültür buluşmasına dönüştü. Her yaştan kitapseverin yoğun ilgi gösterdiği fuar, edebiyat dünyasının önemli isimlerini İzmirli okurlarla bir araya getirdi.

17–26 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen İZKİTAP, bu yıl da dopdolu içeriğiyle öne çıktı. Onur konuğu Mehmet Eroğlu söyleşi ve imza etkinliğinde okurlarıyla buluşurken uluslararası onur konuğu Fabien Toulme de çizgi roman tutkunlarıyla bir araya gelerek büyük ilgi gördü. İZKİTAP, birbirinden değerli kalemleri İzmirli okurlarla buluşturdu. Ahmet Ümit, Ali Lidar, Anooshirvan Miandji, Bartu Bölükbaşı, Behçet Yalın Özkara, Beyhan Budak, Can Yılmaz, Cengiz Bozkurt, Demir Demirkan, Deniz Erbulak, Dilge Güney, Emin Çapa, Ersin Döğer, Hidayet Karakuş, Mahir Ünsal Eriş, Mavisel Yener, Melis Alphan, Mustafa Balbay, Polat Özlüoğlu, Saygı Öztürk, Şener Üşümezsoy, Şükrü Erbaş, Sinan Meydan, Tuğrul Keskin, Umut Sarıkaya, Yılmaz Aslantürk ve Zafer Algöz’ün de aralarında bulunduğu yazar, şair, sanatçı, akademisyenler fuar süresince söyleşi ve imza etkinliklerinde okurlarla bir araya geldi. Kültürpark, 10 gün boyunca adeta bir açık hava kütüphanesine dönüştü.

Sergiler büyük ilgi gördü

Bu yıl İZKİTAP’ta kitapların yanı sıra sanat ve kültürün farklı alanlarını buluşturan sergiler de büyük ilgi gördü. Atlas Pavyonu’ndaki “Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı” Mustafa Kemal Atatürk Sergisi ile dünyaca ünlü medya sanatçısı Refik Anadol’un teknoloji ve sanatı buluşturan “Şifanın Algısı” ve “Makine Rüyaları: Ege” sergileri, ziyaretçi akınına uğradı. Mehmet Tüzüm Kızılcan Sanat Galerisi’nde yer alan uluslararası dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu’nun “İzmir’i Özledim” sergisi ile Mehmet Nuri Göçen Vakfı’nın Uluslararası Seramik Çalıştayı Koleksiyonu da sanatseverlerin beğenisini kazandı. Ayrıca Pakistan Pavyonu’nda yer alan “Artemis’ten Dara’ya Ütopyayı Hatırla” sergisi, farklı kültürel bakış açılarıyla fuarın sanat çeşitliliğini zenginleştirdi.

Atölyelerde keyifli anlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü’nün “Şehrin Kalbinde Yeni Buluşma Noktaları” başlıklı standı, çocuklar ve gençler için kurulan satranç, origami, masal atölyeleriyle sürekli dolup taştı. Sergiler, sanat etkinlikleri ve askıda kitap gibi katılımcı uygulamalar sayesinde İZKİTAP, bu yıl yalnızca bir kitap fuarı değil, aynı zamanda İzmir’in kültürel belleğini canlandıran bir sanat buluşmasına da dönüştü.

Başkan Tugay kitap armağan etti

Her yaştan kitapsever, gösterdikleri yoğun ilgiyle İzmir’in kültür kenti kimliğini bir kez daha ortaya koydu. Fuar süresince stantları ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yayınevleriyle ve yazarlarla bir araya gelerek kitapseverlere kitap armağan etti. Başkan Tugay, İZKİTAP’ta, gazeteci Yavuz Oğhan’ın tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yaşamı ve mücadelesini kaleme aldığı “Millete Emanet” kitabını da onun adına imzaladı. Düzenlenen imza gününe İzmirliler yoğun ilgi gösterirken, Başkan Tugay, İmamoğlu’na destek mesajlarını kabul etti.

7. İZKİTAP 2026 yılında Nisan ayında

Yoğun ilgiyle tamamlanan 6. İzmir Kitap Fuarı’nın ardından hazırlıklar şimdiden başladı. 7. İZKİTAP – İzmir Kitap Fuarı, önümüzdeki yıl Nisan ayında Kültürpark’ta kapılarını açarak İzmirli kitapseverleri bir kez daha buluşturacak.