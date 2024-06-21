Edirne İl Jandarma Komutanlığı, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında yürüttüğü bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

Edirne İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Tekstil Fabrikası'nda çalışan kadın vatandaşlara yönelik özel bir eğitim düzenlendi.

Eğitimde, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında bilgi verildi, aile içi şiddetin önlenmesi için neler yapılabileceği anlatıldı ve KADES mobil uygulamasının kullanımı hakkında detaylı bilgiler sunuldu.