EDİRNE (AA) - Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu tarafından düzenlenen yaz kampına katılan öğrenciler Edirne Valiliğine minnettar olduğunu belirtti.

Balkan Şehirleri İş Birliği Platformu Öğrenci Yaz Kampı'na 11 ülkeden 305 öğrenci katıldı.

Öğrenciler kamp programı kapsamında Edirne'deki tarihi ve kültürel yerlerle Gökçetepe Tabiat Parkı ve Çanakkale Şehitliği'ni gezdi.

Spor ve kültür etkinliklere de katılan öğrenciler, fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarlarında uygulamalı eğitimler aldı.

Edirne Spor Salonunda düzenlenen spor etkinliğine katılan öğrenciler programın sonunda ülkelerinin müzikleriyle dans etti.

Öğrenciler, Trakya düğünlerinin vazgeçilmez ritüellerinden "damat halayı" da oynadı.

- "Türkiye'yi çok seviyoruz"

Moldova uyruklu Gagavuz Türkü Anastasia Guriu, AA muhabirine, yaz kampı boyunca hem çeşitli bilgiler öğrendiklerini hem de sportif ve kültürel etkinliklerle eğlendiklerini söyledi.

Kampta çok sayıda etkinlik düzenlendiğini belirten Guriu, "Çanakkale'ye gittik, orası çok güzeldi. Çanakkale Şehitliği'ni gezdik çok duygulandık. Müzeleri ve tarihi alanları da ziyaret ettik. Türkiye'yi çok seviyoruz." dedi.

Guriu, Edirne'ye ilk kez geldiğini ve çok beğendiğini dile getirdi.

Moldova uyruklu Gagavuz Türkü Elena Urum da yaz kampının aynı zamanda kültürel kaynaşma sağladığını anlattı.

Diğer ülkelerden gelen öğrencilerle arkadaş olduklarını ifade eden Urum, "Yaz kampı çok güzel geçti. Türkiye'ye ikinci kez geliyorum ama ilk kez uluslararası bir yaz kampına katılıyorum. Edirne Valiliğine Türkiye'ye yaz kampı için çok teşekkür ederiz, burada olmaktan çok mutluyuz, gururluyuz." dedi.

- "Unutmuyorlar ve her zaman minnettarlar"

Moldova Kongaz Süleyman Demirel Türk Moldova Lisesi İngilizce Fizik Öğretmeni Kadir Dağlı ise yaz kampının soydaş öğrencileri bir araya getirdiğini anlattı.

Türkiye'nin elinin her zaman Balkanlar'da olduğunu anlatan Dağlı, "Ülkemizin her zaman orada yatırımları var ve dolayısıyla öğrencilerimiz ve orada yaşayan insanlar bunlardan faydalanıyorlar. Unutmuyorlar ve her zaman minnettarlar." diye konuştu.

Yaz kampı yarın sona erecek.