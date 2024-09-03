Edremit Belediyesi'nden Okullarda Yeni Dönem Öncesi Hazırlıklar Sürüyor

Edremit Belediyesi, 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi öncesinde ilçedeki okullarda kapsamlı bir temizlik seferberliği başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlıklı ve temiz bir ortamda eğitim alabilmeleri için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Belediye ekipleri, okul bahçelerinde çevre ve görüntü kirliliğine neden olan unsurları titizlikle temizleyerek, biriken toz, çamur ve diğer kirletici maddeleri ortadan kaldırdı. Bahçelerdeki alanlar yıkanarak hijyenik hale getirildi ve okul çevresinde biriken atıklar da toplanarak bertaraf edildi. Bu çalışmalar sayesinde, öğrenci ve öğretmenlerin yeni döneme temiz ve düzenli bir ortamda başlaması hedefleniyor.

Temizlik çalışmaları yıl boyunca devam edecek

Edremit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, bu tür temizlik çalışmalarının sadece eğitim-öğretim dönemi öncesiyle sınırlı kalmayacağını, yıl boyunca belirli aralıklarla okul bahçelerinde düzenli olarak devam edeceğini açıkladı. Belediye yetkilileri, temiz ve sağlıklı bir eğitim ortamı oluşturmanın önemine dikkat çekti.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordinasyon içinde okullara destek verdiklerini belirterek, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim almaları bizim önceliğimizdir. Bu nedenle, belediyemiz olarak ilçemizdeki okullarda temizlik ve bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Yeni eğitim-öğretim döneminin tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Velilerden tam not

Edremit Belediyesi’nin ilçedeki tüm okullarda gerçekleştirdiği bu kapsamlı temizlik çalışmaları, öğrenci ve veliler tarafından da memnuniyetle karşılandı. Belediyenin bu tür çalışmalarına devam edeceği ve diğer kamu alanlarında da benzer temizlik faaliyetlerinin süreceği belirtildi.