Zeytinlikte çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü

Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi'nde çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın, saat 13.00 sıralarında Güre ile Çamlıbel mahalleleri arasında bulunan zeytinlik bölgede başladı.

Havadan ve karadan müdahale edildi

Yangına, karadan çok sayıda orman ve itfaiye ekibi, havadan ise 4 adet yangın söndürme uçağı ile müdahale edildi. Edremit Belediyesi'ne ait sulama tankerleri ve iş makineleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin özverili ve koordineli çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Sahada yoğun takip ve koordinasyon sağlandı

Yangın söndürme çalışmalarını Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Özdemir olay yerinde yakından takip etti. Süreç boyunca kurumlar arası iş birliği ve hızlı müdahale dikkat çekti.

Başkan Ertaş’tan duyarlılık çağrısı

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. İlk andan itibaren tüm imkânlarımızı seferber ettik. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Bu zorlu süreçte fedakârca çalışan tüm ekiplere teşekkür ediyorum,” dedi.

Ertaş ayrıca, orman yangınlarının Türkiye genelinde ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekerek, vatandaşlara duyarlılık ve sorumluluk çağrısı yaptı. “Bu felaketleri bir daha yaşamamak için hep birlikte daha dikkatli olmalıyız. Herkese geçmiş olsun,” ifadelerini kullandı.