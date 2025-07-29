Müsavat Dervişoğlu, Neşe Dikbayır’ın düğününde nikâh şahidi oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın kızı Neşe Dikbayır ile Yunus Yüceur çiftinin İstanbul’da gerçekleşen düğün törenine katıldı. Törende nikâh şahitliği yapan Dervişoğlu, genç çifte iyi dileklerini iletti.

“Yetiştireceğiniz çocuklar cumhuriyetin değerlerine hizmet etsin”

Nikâh töreninde konuşan Dervişoğlu, “Kaç çocuğunuz olacağına karışmayacağım ama yetiştireceğiniz bütün çocuklar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş felsefesine ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkü, hedef ve ideallerine hizmet edecek evlatlar olsun” dedi.

Genç çift adına 100 fidan bağışladı

Dervişoğlu, ülke genelinde devam eden orman yangınlarına dikkat çekerek, Neşe Dikbayır ve Yunus Yüceur çifti adına 100 fidan bağışında bulundu. Bu jest, davetliler tarafından takdirle karşılandı.

Düğüne siyasi isimler de katıldı

İstanbul’da düzenlenen düğün töreni, siyaset ve iş dünyasından birçok ismi bir araya getirdi. Neşe Dikbayır ve Yunus Yüceur çiftinin nikâhı yoğun katılım eşliğinde kıyıldı. Dervişoğlu’nun nikâh şahidi olarak yer alması, törenin en dikkat çeken anlarından biri oldu.