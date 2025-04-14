Balıkesir’in Edremit ilçesinde sokak hayvanlarına yönelik önemli bir proje hayata geçiyor. Edremit Belediyesi tarafından Çıkrıkçı Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin nisan ayı sonunda açılması planlanıyor.

Sokak hayvanları için yeni yaşam alanı

Edremit Belediyesi’nin öncülüğünde inşa edilen bakım merkezi, bölgedeki sahipsiz hayvanlara barınma, tedavi ve rehabilitasyon imkânı sunacak. Merkezin açılışı öncesinde Balıkesir Vali Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, beraberlerindeki heyetle birlikte alanı ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, merkezin son hazırlıkları hızla tamamlanıyor ve nisan ayı içerisinde resmi açılış yapılacak.

Sahipsiz hayvanlara umut olacak

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, merkezle ilgili yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi için kapsamlı bir çalışma yürütüleceğini belirtti. Sahiplenilemeyen hayvanların ise sağlıklı koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli tüm donanımın sağlandığını ifade etti.

Merkezde veteriner hizmetleri, bakım alanları ve rehabilitasyon birimlerinin yanı sıra, ziyaretçilerin de hayvanlarla etkileşim kurabileceği alanlar yer alacak.