Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Muharrem ayı nedeniyle Güre Mahallesi'ndeki Bayram Kaya Cemevi'nde oruç açma yemeği düzenledi. Oruç açma yemeğinde, Başkan Ertaş'ın yanı sıra Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci, Belediye Meclis Üyeleri, Cemevi yetkilileri ve vatandaşlar da hazır bulundu.

Muharrem ayında manevi atmosfer

Başkan Ertaş, yemekte yaptığı konuşmada katılımcılara teşekkür ederek, "Muharrem ayının manevi atmosferinde bir araya gelerek yüzyıllar önce Kerbela Çölü’nde yaşanan acıları bir kez daha paylaştık. Yas-ı matem sofrasında birlik ve beraberliğimizi güçlendirdik. Tutulan yasların ve paylaşılan lokmaların Hakk katında kabul olmasını diliyorum" dedi.

Oruç açma yemeği

Oruç açma yemeği, birlik ve beraberlik mesajlarıyla dolu bir atmosferde geçti. Başkan Ertaş, bu tür etkinliklerin toplumsal dayanışmayı artırdığına ve manevi değerlerin yaşatılmasına büyük katkı sağladığına dikkat çekti. Katılım gösteren herkese teşekkür eden Ertaş, bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Etkinlikler devam edecek

Etkinliğe katılanlar arasında Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci, Belediye Meclis Üyeleri ve Cemevi yetkilileri yer aldı. Vatandaşlar, oruç açma yemeğine büyük ilgi gösterdi ve bu anlamlı buluşmada yer aldıkları için memnuniyetlerini dile getirdiler.

Edremit Belediyesi'nin düzenlediği bu etkinlik, toplumsal dayanışma ve birliktelik duygusunu pekiştirirken, Muharrem ayının manevi değerlerini de hatırlattı. Başkan Ertaş, bu tür etkinliklerin devam edeceğini ve Edremit halkıyla bu özel anları paylaşmaya devam edeceklerini ifade etti.