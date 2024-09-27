Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 2021 yılında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski Zabıta Müdürü Gönen Sarı’yı, vefatının 3. yıl dönümünde düzenlediği lokma hayrı ile andı. Etkinlik, Efeler Belediyesi Hizmet Binası önünde gerçekleştirildi ve hem belediye çalışanları hem de vatandaşlar bir araya gelerek Sarı'yı dualarla andı.

Anma töreni ve lokma hayrı

Efeler Belediyesi'nin önünde düzenlenen anma törenine çok sayıda belediye çalışanı ve vatandaş katıldı. Lokma hayrında, merhum Gönen Sarı için dualar edildi ve onun belediyeye katkıları dile getirildi.

Gönen Sarı’nın hatırası yaşatılıyor

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, Gönen Sarı’nın belediyede yaptığı hizmetlerin ve çalışma disiplininin her zaman hatırlanacağını vurguladı. Başkan Yetişkin, “Gönen Sarı, hem mesleki yetkinliği hem de kişiliğiyle belediyemiz için önemli bir isimdi. Onu rahmetle anıyor, ailesine ve sevenlerine bir kez daha sabırlar diliyoruz” dedi.

Etkinlik, hem belediye çalışanları hem de Efeler halkının Gönen Sarı'yı hatırlaması ve ona olan saygılarını göstermesi açısından önemli bir buluşma noktası oldu. Katılımcılar, Sarı’nın belediye adına yaptığı katkılardan bahsederek onun hatırasını yaşattı.