Belediye, meslek edinme ve mesleki gelişim alanında eğitim olanakları sunarak, iş gücüne katılmak isteyen bireylerin önünü açmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Efeler Belediyesi ile Özel Kadriye Kakız Meslek Edindirme ve Mesleki Gelişim Kursu arasında yeni bir iş birliği protokolü imzalandı.

Güzellik Sektöründe Uzmanlık Fırsatı

Protokol çerçevesinde, güzellik uzmanlığı, epilasyon, kalıcı makyaj, protez tırnak, ipek kirpik, makyaj ve cilt bakımı gibi alanlarda eğitim verilecek. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcılar, güzellik salonlarında ve kuaförlerde çalışma imkânı bulurken, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel eğitim kurumlarında eğitmenlik yapma şansı da yakalayacak.

Vatandaşlara Özel İndirim

Efeler Belediyesi, vatandaşların kurslara daha kolay erişim sağlaması için de destek sunuyor. İstihdam Ofisi aracılığıyla kursa başvuran katılımcılara yüzde 10 indirim uygulanacak. Başkan Yetişkin, bu uygulamayla meslek sahibi olmak isteyen bireylerin daha az maliyetle nitelik kazanmasını hedeflediklerini belirtti.

“Efeler’i Meslek Sahibi Vatandaşlarımızla Güçlendireceğiz”

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Anıl Yetişkin, “Efeler Belediyesi olarak vatandaşlarımızın hayalini kurduğu mesleklere adım atabilmesi için çalışmaya devam ediyoruz. Bu protokol, güzellik sektöründe nitelikli eleman ihtiyacını karşılayacak ve vatandaşlarımızın istihdam edilebilirliğini artıracak bir adım. Herkesin meslek edinme yolculuğunda yanında olmaktan gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Efeler'de Geleceğe Yatırım Devam Ediyor

Efeler Belediyesi, iş gücü piyasasına yönelik projeler ve eğitim fırsatlarıyla vatandaşların meslek edinme süreçlerini desteklemeyi sürdürüyor. Başkan Yetişkin’in liderliğinde gerçekleştirilen bu tür projeler, hem bireysel hem de toplumsal kalkınmaya önemli katkılar sağlıyor.