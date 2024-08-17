Türkiye genelinde devam eden orman yangınlarıyla mücadelede yerel yönetimler de önemli bir rol üstleniyor. Efeler Belediyesi, özellikle İzmir'in Karşıyaka ilçesi, Aydın'ın Didim ve Bozdoğan ilçelerinde çıkan yangınlarda aktif olarak görev alarak, su tankerleri ve çeşitli araç gereçleriyle destek sağlıyor.

Efeler Belediyesi sahada

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çeşitli yangın söndürme araçları ve geniş bir personel kadrosuyla yangın bölgelerinde zamanla yarışarak çalışıyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen çalışmalarda, Efeler Belediyesi ekipleri de yoğun çaba sarf ediyor.

Yangın bölgelerine çevre il ve ilçelerden gelen profesyonel ekiplere destek veren Efeler Belediyesi, bu zorlu süreçte önemli bir dayanışma örneği sergiliyor. Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, çalışmaları yakından takip ediyor ve düzenli olarak saha durumunu öğreniyor.

Ciğerlerimiz yanıyor

Başkan Anıl Yetişkin, yangınlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Çok üzgünüz, ciğerlerimiz yanıyor. Ekiplerimiz, elimizdeki tüm imkanları seferber ederek yangınların söndürülmesi için var gücüyle çalışıyor. Umuyoruz ki alevler kısa sürede kontrol altına alınır. Efeler Belediyesi personelimiz başta olmak üzere, bu felaketi sonlandırmak için görev yapan tüm vatandaşlarımıza kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.