Aydın’ın Efeler ilçesinde, mahalle içerisinde havaya ateş açan şüpheli jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Olayın detayları

Kozalaklı Mahallesi'nde yaşanan olayda, mahalle sakinleri tarafından silah sesi duyulması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Edinilen bilgilere göre, silahla havaya ateş açan kişinin kimliği tespit edildi. Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan operasyon sonucunda, F.Ü. (47) isimli şüpheli, üzerinde bir adet tabanca ile yakalandı. Olay yerinde ve çevresinde yapılan incelemede bir adet boş kovan da ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.