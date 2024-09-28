Aydın’ın Efeler ilçesinde, komşularının uzun süredir kendisinden haber alamadığı 57 yaşındaki Şahin Açıkgöz, evinde ölü bulundu. Polis ve sağlık ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kötü kokular ihbar sebebi oldu

Olay, Efeler ilçesi Mesudiye Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde yer alan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahin Açıkgöz’den uzun bir süre haber alamayan komşuları, evden kötü kokular gelmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Hızla olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, kapıyı açarak eve girdiklerinde, Açıkgöz’ü yerde hareketsiz halde buldu.

Olay yeri incelemesi yapıldı

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Açıkgöz’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, olay yerinde detaylı incelemelerde bulunarak ölüm nedenini araştırmaya başladı. Olayın şüpheli olup olmadığına dair net bir açıklama yapılmazken, Açıkgöz’ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı derinleştirirken, ölüm sebebinin otopsi sonuçlarına göre netleşeceği bildirildi. Komşuların ifadeleri doğrultusunda, Açıkgöz’ün uzun süredir yalnız yaşadığı ve son dönemlerde kendisinden haber alınamadığı öğrenildi.