Efeler Belediyesi ve Aydın Tabip Odası iş birliğiyle, Prof. Dr. Ş. Barçın Öztürk'ün sunumuyla "Maymun Çiçeği Hakkında Bilinmesi Gerekenler" Konferansına Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve Aydın Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Osman Nuri Aydın da katıldı.

Maymun çiçeği virüsü konferansı

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in de Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde katıldığı konferansta, Prof. Dr. Öztürk, maymun çiçeği virüsünün belirtilerini, bulaşma yollarını ve korunma yöntemlerini detaylı bir şekilde anlattı. Kış aylarında artan grip salgınları hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Aydın Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Osman Nuri Aydın, konferansın halk sağlığı açısından önemine vurgu yaparak, Efeler Belediyesi’ne desteklerinden ötürü teşekkür etti. Toplantıya, Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Gülseren Yılmaz ve Prof. Dr. Ufuk Eryılmaz Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Rıza Akdeniz Veznedar Dr. Hakan Elatik Muhasip Üyeler yanı sıra, Sağlık çalışanları da katıldı.

Başkan Yetişkin, katkılarından dolayı Prof. Dr. Öztürk’e çiçek takdim etti.