Aydın’ın Efeler ilçesinde, otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza, Köprülü Veysipaşa Mahallesi'nde, Çankaya Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kazanın detayları

Olayın yaşandığı bölgede edinilen bilgilere göre, F.D.E. yönetimindeki otomobil, 1632 Sokak’tan Çankaya Caddesi’ne çıkmak isterken, aynı cadde üzerinde seyir halinde olan H.Y. idaresindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yaralının hayati tehlikesi yok

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerine kısa sürede ulaşarak yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı H.Y., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.