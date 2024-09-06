Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve ekibi, şehirdeki yaşam kalitesini artırmak için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Bu çerçevede, vatandaşların daha sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmelerine destek olmayı hedefleyen önemli bir adım atıldı. Efeler Belediyesi, kadınlar için ücretsiz zumba ve pilates kursları düzenleyecek.

Zumba ve Pilates’in faydaları

Zumba, sadece kalp sağlığını güçlendirmekle kalmayıp, stres seviyelerini düşürmeye ve genel ruh halini iyileştirmeye de yardımcı oluyor. Pilates ise, kasları güçlendirmek, esneklik kazandırmak ve postürü düzeltmek için etkili bir yöntem olarak öne çıkıyor. Her iki uygulama da, sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve hareketli bir yaşam tarzını desteklemek için büyük önem taşıyor.

Kurs başvuruları ve şartlar

Efeler Belediyesi tarafından düzenlenen bu ücretsiz kurslar, kadınların fiziksel ve mental sağlıklarını geliştirmeyi amaçlıyor. Kurslara katılmak isteyenler, 13 Eylül’e kadar Efeler Mahallesi 1407. Sokak Numara 7’de bulunan Efeler Çok Amaçlı Spor Salonu’na başvurabilirler. Başvuru sürecinde, 18 yaşını doldurmuş kadınlardan aile hekimi onaylı sağlık raporu istenecektir.

Başkan Yetişkin’e vatandaşlardan takdir

Başkan Anıl Yetişkin ve ekibinin vatandaşların sağlığını ve yaşam kalitesini artırma konusundaki bu özverili çabaları, halk tarafından büyük bir takdirle karşılanıyor. Efeler Belediyesi’nin sunduğu bu tür uygulamalar, sağlıklı ve dengeli bir yaşamın kapılarını aralarken, toplumsal sağlığı destekleme adına önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Başkan Yetişkin ve çalışma arkadaşlarının sağlıklı yaşamı teşvik eden bu girişimleri, Efeler’in gelecekte daha yaşanabilir bir kent olmasına katkıda bulunuyor.