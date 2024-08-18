Son olarak, Mimar Sinan Mahallesi'nde yıpranan ve bozulan yolların tespit edilmesinin ardından kapsamlı bir asfaltlama çalışması gerçekleştirildi.

Fen İşleri Müdürlüğü'nün yürüttüğü bu özverili çalışmalar, sadece Mimar Sinan Mahallesi ile sınırlı kalmayıp, kentin birçok bölgesinde devam ediyor. Yıpranmış ve bozulmuş yolların onarılması, şehir genelindeki ulaşım kalitesini artırarak vatandaşların takdirini topluyor.

Efeler Belediye Başkanı Yetişkin ve ekibi, ulaşım konforunu artırmak ve güvenli yollar sağlamak amacıyla yürüttükleri çalışmalarla mahalle sakinlerinden teşekkür aldı. Efeler Belediyesi, yol bakım ve onarım faaliyetlerinin kentin her köşesinde aralıksız olarak sürdürüleceğini duyurdu.