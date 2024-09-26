Efeler Belediyesi, kadınlar ve çocukların toplumsal yaşama katılımını artıracak projelerle dikkat çekiyor. Belediye Başkanı Anıl Yetişkin öncülüğünde, özellikle kadınların ekonomik özgürlük kazanabileceği projeler halktan büyük takdir topluyor.

Kadınlar üretiyor, toplum kazanıyor

Efeler Belediyesi, coğrafi avantajlarını kadınların üretim gücüyle birleştiriyor. Kadınlar, toprakla buluşturdukları fide ve tohumlarla doğal, sağlıklı ürünler yetiştiriyor. Bu ürünler, hasat sonrasında %100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’nda işlenerek sofralara ulaştırılıyor. Hem yerel ekonomiye hem de kadınların bağımsızlıklarına katkı sağlayan bu proje, uygun fiyatlı ve sağlıklı ürünler sunarak Efeler'in sınırlarını aşıyor.

Gündüz bakımevleriyle annelere destek

Efeler Belediyesi, çalışan annelerin hayatını kolaylaştıran Gündüz Bakımevleri ile dikkat çekiyor. Annelerin çocuklarını güvenle bırakabileceği bu bakım evleri, çağdaş eğitim anlayışı ve uygun fiyatlarıyla öne çıkıyor. Kadınların iş hayatına katılımını artırmayı hedefleyen bu merkezler, ailelerin büyük beğenisini topluyor.

Hanımevleri: Kadınların sosyal merkezi

Efeler’de kadınların sosyalleşip, aktivitelerde bulunabileceği Hanımevleri büyük ilgi görüyor. Günlük hayatta kadınlara dinlenme ve sosyalleşme alanı sunan bu merkezlerde, kadınlar çeşitli etkinlikler ve kurslarla kendilerini geliştirme imkânı buluyor.

Ücretsiz spor kurslarıyla sağlıklı yaşam

Kadınların fiziksel ve mental sağlıklarını geliştirmek için Efeler Belediyesi, ücretsiz spor kursları sunuyor. Zumba ve pilates dersleri, alanında uzman eğitmenler tarafından verilirken, kurslar yoğun bir katılımla devam ediyor. Bu sayede kadınlar, hem sağlıklı yaşam için adım atıyor hem de sosyalleşiyor.

Başkan Yetişkin: "Projelerimiz gelişmeye devam edecek"

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, kadınlar ve çocuklar için sundukları projelerin, şehrin her alanında daha da gelişerek devam edeceğini belirtiyor. Yetişkin, kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha fazla yer alması için hizmetlerin etkinleştirileceğinin altını çiziyor.