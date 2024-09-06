UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti, bu yılın sekiz ayında dünyanın farklı coğrafyalarından ve Türkiye'den 1 milyon 854 bin 220 ziyaretçiyi ağırladı.

İlk yerleşimi Cilalı Taş Devri'ne dayanan İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes; Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler ve Osmanlı dönemlerinden taşıdığı izlerle farklı ülkelerden ziyaretçileri kendisine çekmeye devam ediyor.

Efes, Antik Çağ'ın ticari ve politik merkezi olmasının yanı sıra dünyanın yedi harikasından biri sayılan Anadolu'nun eski ana tanrıça (Kybele) geleneğine dayalı Artemis Tapınağı'nın kalıntıları nedeniyle de tarih meraklılarının rotasında yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının başlattığı gece müzeciliği uygulaması, Efes Antik Kenti'nin sahip olduğu eşsiz güzellikleri gün batımından sonra da görme imkanı sağladı. Özellikle yaz döneminde sahil bölgelerindeki yüksek sıcaklık nedeniyle gündüz plajları tercih eden turistler, bu sayede akşamın serin saatlerinde Efes'i görme imkânı buldu.

Celsus Kütüphanesi, Agora Meydanı, Kuretler Caddesi, Domitian Tapınağı, Trajan Çeşmesi, 25 bin kişilik oturma kapasitesiyle büyük antik tiyatro, stadyum ve antik liman bölgelerinde uygulanan aydınlatmalar ziyaretçilere eşsiz bir manzara sunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre Efes, Ocak-Ağustos 2023'te 1 milyon 150 bin 529 turisti ağırladı. Bu yılın aynı döneminde ise ziyaretçi sayısı 1 milyon 854 bin 220 olarak kayıtlara geçti.

Şimdiye kadar en çok ziyaretçinin geldiği 2023 yılında Efes Antik Kenti'ni 2 milyon 196 bin 58 kişi ziyaret etti.

Efes, gece müzeciliği uygulaması kapsamında ise 239 bin 426 kişiyi yıldızlar altında tarih yolculuğuna çıkardı.

Gece müzeciliğinin etkisi

Efes Müzesi Müdürü Murat Kaleağasıoğlu, ören yerinin sezonu iyi geçirdiğini söyledi.

Ziyaretçilerinin artmaya devam ettiğini dile getiren Kaleağasıoğlu, "2023 ve 2024 yılı karşılaştırıldığında ziyaretçi sayısında artış devam ediyor. Bu artışta gece müzeciliği uygulamasının da önemli bir katkısı bulunmaktadır" dedi.

Kaleağasıoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığına yapılan bildirimlerden vatandaşların gece müzeciliğinden memnuniyet duyduklarını öğrendiklerini kaydetti.

Ziyaretçilerin gün batımında antik kentin ışıklarının açılma anını beklediklerini ifade eden Kaleağasıoğlu, "Celsus Kütüphanesi'nin ışıklarının açılmasını binlerce kişi bekliyor. Cep telefonlarıyla o anı ölümsüzleştiriyorlar" diye konuştu.