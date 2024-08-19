Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, mahalle mahalle gezerek incelemelerde bulunmaya devam ediyor. Zafer Mahallesi Deniz Taylan Caddesi'ndeki parkta temizlik ve düzeni sağlayan çocuklara ve mahalle halkına teşekkür etti.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Zafer Mahallesi Deniz Taylan Caddesi'nde yer alan parkı ziyaret ederek, çocukların ve mahalle sakinlerinin parkı temiz ve düzenli tutmalarını takdirle karşıladı. Başkan Sengel, bu parkın geçtiğimiz dönemde yapılan düzenlemelerden biri olduğunu belirterek, çocukların parkı sahiplenip korumasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Parklardaki pire artışı

Filiz Başkan, iklim krizi nedeniyle park ve yeşil alanlarda pire gibi zararlı canlıların arttığını ve bu durumun halk arasında endişe yarattığını ifade etti. Parkların ve bazı alanların ilaçlanması için yapılan taleplere hak verdiğini belirten Sengel, belediyenin bu talepleri karşılayarak parkları dezenfekte ettiğini söyledi.

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, “Deniz Taylan Caddesi'nde bulunan çocuk parkımız, geçtiğimiz dönemde düzenlemesini ilk yaptığımız parklardan biriydi. Aradan geçen zamanda sevinerek gördüm ki, bu mahallemizin çocukları bu parka çok iyi bakmışlar. Çocuklarımız adeta bizimle iş birliği yapmışlar” diye aktardı.

Mahalle sakinlerine ve çocuklara teşekkür

Parkın temiz tutulması konusunda gösterdikleri duyarlılık için çocuklara ve mahalle sakinlerine teşekkür eden Filiz Ceritoğlu Sengel, bu örnek davranışın diğer mahalleler için de ilham verici olduğunu belirtti. Başkan Sengel, Efes Selçuk'taki tüm mahallelerde benzer duyarlılığın yaygınlaşması gerektiğini vurguladı.