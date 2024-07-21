Efes Selçuk Belediye Başkanı'ndan Emeklilere Büyük Destek

Efes Selçuk Belediyesi, ekonomik zorluklarla mücadele eden emekli vatandaşlar için geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği Emekli Efeslim Kartı’nın ardından, bu kez de Ferahlı Cafe’de yeni bir indirim kampanyası başlattı. Emekliler, Eylül ayı sonuna kadar alkol ve dondurma hariç tüm yiyecek ve içeceklerde yüzde 20 indirimden faydalanabilecek.

Ferahlı Cafe’de emeklilere özel indirim

Efes Selçuk Belediyesi’nin işletmesi olan ve gençlerin yanı sıra emekli vatandaşların da sıkça tercih ettiği Ferahlı Cafe, emeklilere yönelik özel bir indirim kampanyası başlattı. Eylül ayı sonuna kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, emekliliklerini kart, banka dekontu gibi belgelerle kanıtlayan emekliler, alkol ve dondurma hariç tüm yiyecek ve içeceklerde yüzde 20 indirimden yararlanabilecek.

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel’den açıklama

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, kampanya hakkında yaptığı açıklamada, "Emeklilerimiz bizim için çok değerli. Onlara bir nebze de olsa katkıda bulunmak amacıyla Ferahlı Cafe’de özel bir indirim kampanyası başlattık. Emekli olan tüm vatandaşlarımız, Eylül ayı sonuna kadar alkol ve dondurma hariç tüm ürünlerimizde %20 indirimden faydalanabilirler" dedi.

Emekli Efeslim Kartı ile devam eden destek

Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen Emekli Efeslim Kartı ile emeklilere destek sağlayan Efes Selçuk Belediyesi, bu kez de Ferahlı Cafe’de emeklilere yönelik indirimle sosyal sorumluluk anlayışını sürdürüyor. Belediye, emeklilerin sosyal hayata katılımını artırmak ve onlara destek olmak amacıyla çeşitli projeler ve kampanyalar düzenlemeye devam ediyor.

Toplumsal katılım ve destek projeleri

Emeklilere yönelik bu indirim kampanyası, Efes Selçuk’ta yaşayan emekliler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Emekli vatandaşlar, belediyenin sunduğu bu tür desteklerin kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek, Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel’e teşekkürlerini iletti.

Efes Selçuk Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında kentte yaşayan emeklilere yönelik çeşitli destekler sunmaya devam ediyor. Bu projeler, emeklilerin yaşam kalitesini artırmayı, sosyal hayata daha fazla katılım sağlamalarını ve ekonomik yüklerini hafifletmeyi amaçlıyor.