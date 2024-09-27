Efes Selçuk Belediyesi, Avrupa Birliği ve Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin yer aldığı Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi’ne (ARLEM) Türkiye’yi temsil etmek üzere seçildi. Bu prestijli platformda, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Türkiye'yi temsil eden tek ilçe belediye başkanı olarak görev aldı.

Türkiye’yi Temsil Etmek Büyük Gurur

2022 Haziran seçimlerinde Türkiye’yi ARLEM’de temsil etme hakkı kazanan Efes Selçuk Belediyesi, yeniden asil üyeler arasında yer aldı ve İzmir’i temsil eden tek ilçe belediyesi olarak seçildi. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Bölgesel sorunlara çözüm üretecek bu platformda yer almak büyük bir gurur. Sürdürülebilir enerji dönüşümü ve su esnekliği gibi konularda görünürlük kazanma fırsatımız olacak" dedi.

Ortak Projeler ve Kapsayıcı Çözümler

2022 Kasım ayında İzmir Seferihisar'da düzenlenen ARLEM toplantısında, Akdeniz'deki şehirlerin daha kapsayıcı ve dirençli hale getirilmesi için çalışmalar yapılmıştı. Bu toplantıda turizm ve hizmet sektörlerinin yeniden yapılandırılması üzerine de ortak projeler geliştirildi.

ARLEM Nedir?

ARLEM, Avrupa Birliği ve Akdeniz ülkelerinin yerel ve bölgesel temsilcilerini bir araya getiren bir platformdur. 2010 yılında kurulan ARLEM’in amacı, politik diyaloğu sürdürmek ve bölgeler arası iş birliğini teşvik etmektir. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in ikinci kez asil üye olarak seçilmesi, ilçenin bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan projelerle öne çıkmasını sağlıyor.