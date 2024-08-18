Efes Selçuk Belediyesi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümü yaklaşırken, arama kurtarma ekiplerine yönelik ilk eğitimini Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Salonu’nda gerçekleştirdi. Eğitimde AKUT Selçuk Ekip Lideri Dr. Tunç Tuncer, gönüllü arama kurtarma personeline temel bilgiler ve teknikler sundu.

Gönüllülük esastı

Efes Selçuk Belediyesi'nin Afet İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Arama Kurtarma Personeli Farkındalık Eğitimi, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Salonu'nda gerçekleştirildi. Eğitimde, AKUT Selçuk Ekip Lideri Dr. Tunç Tuncer, arama kurtarma çalışmalarının gönüllülük esasına dayandığını ve süreç hakkında detaylı bilgiler sundu. Dr. Tuncer, eğitimde arama kurtarma ekibinin depremin ilk anından itibaren nasıl hareket edeceği, enkazlara nasıl girileceği ve dışarıda koordinasyonun nasıl sağlanacağı gibi konulara değindi. Ayrıca, profesyonel eğitimlerin ardından AFAD’dan akreditasyon alacaklarını belirtti.

AFAD akreditasyonu

Dr. Tunç Tuncer, arama kurtarma eğitimlerinin teknik bilgi, disiplin ve çeşitli cihazları içeren kapsamlı bir süreç olduğunu vurguladı. Eğitim sonrasında alınacak AFAD akreditasyonunun, ekibin profesyonel standartlara uygun hareket etmesini sağlayacağını ifade etti. Bu akreditasyon süreci, Efes Selçuk'un afetlere karşı hazırlığını ve etkin müdahale kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Deprem, bilinç ve önlem

Eğitimde, Türkiye’nin büyük bir kısmının deprem bölgesi olduğunu belirten Dr. Tuncer, deprem öncesi, anı ve sonrasında yapılması gereken hazırlıkların önemini vurguladı. İlk 72 saatin kurtarma çalışmalarında kritik bir rol oynadığını ifade eden Tuncer, depreme dirençli yapılar inşa edilmesi, afet ve acil durum planları oluşturulması, AKUT’un "Güvendeyim" uygulamasının cep telefonlarına indirilmesi, ev eşyalarının sarsılmayacak şekilde düzenlenmesi ve bir deprem çantası hazırlanmasının önemini aktardı.

Geçmişte de adımlar atılmıştı

İzmir depremi sonrasında, Efes Selçuk Belediyesi, afetlere karşı çeşitli adımlar attı. Afet Deposu kurma, AKUT ile iş birliği protokolü imzalama ve 6 Şubat Depremi sonrası bölgeye yardım gönderme gibi çalışmalar yaptı. İçişleri Bakanlığı'nın belediyelerde Afet İşleri Müdürlüğü kurulmasını zorunlu hale getirmesiyle birlikte, Efes Selçuk Belediyesi de Temmuz 2023’te belediye bünyesinde Afet İşleri Müdürlüğü kurdu. Bu adımlar, Efes Selçuk'un afetlere karşı hazırlığını güçlendirmeyi amaçlıyor.